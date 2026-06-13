Jogador marroquino vira piada nas redes após foto em sunga durante treino da seleção portuguesa

Bilal El Khannouss, jogador da seleção do Marrocos, se tornou alvo de piadas nas redes sociais após publicar uma foto usando apenas sunga durante um treino na areia em Palm Beach Gardens, Flórida. O momento de descontração com a equipe portuguesa, onde Cristiano Ronaldo também aparece em forma, contrasta com a preparação para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Portugal chegou recentemente aos EUA e busca o título em mais uma participação de Ronaldo no torneio.

Bilal El Khannouss , jogador da seleção do Marrocos , foi tema de comentários humorísticos nas redes sociais após compartilhar uma foto em sunga durante um treino na areia com a seleção portuguesa em Palm Beach Gardens , Flórida.

O incidente ocorreu no sábado, 13, enquanto a equipe portuguesa se prepara para a Copa do Mundo da FIFA 2026. Nas imagens, também aparece Cristiano Ronaldo, que mostra seu físico definido, gerando ainda mais engajamento dos fãs. A seleção de Portugal foi a última a chegar aos Estados Unidos para o mundial, tendo realizado grande parte de sua preparação em Portugal.

Esta edição da Copa deve ser a última de Cristiano Ronaldo, que fará sua estreia no torneio dia 17 contra a República Democrática do Congo. O treino na areia, que deveria ser um momento de concentração, acabou se tornando um episódio leve e viral, com muitos internautas brincando com a situação. Apesar da descontração, o foco principal da equipe permanece na busca pelo título, com a expectativa em torno do desempenho dos jogadores experientes como Ronaldo e dos demais convocados.

O caso ilustra como momentos informais podem ganhar grande repercussão na era digital, misturando esporte, entretenimento e a vida pessoal dos atletas





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