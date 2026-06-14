Jogador do Catar usa chuteira inspirada em Alexia Putellas e gera curiosidade durante partida

Atacante Ahmed Alaaeldin entra em campo com modelo Nike Phantom 6 Elite assinado pela bicampeã da Bola de Ouro, destacando identidade visual rosa e detalhes de coroa que remetem ao apelido de 'rainha'.

Durante uma partida recente, o atacante Ahmed Alaaeldin , da seleção do Catar, chamou a atenção ao utilizar um modelo exclusivo de chuteira: a Nike Phantom 6 Elite assinada por Alexia Putellas , bicampeã da Bola de Ouro e uma das maiores referências do futebol feminino mundial.

O modelo, lançado recentemente pela Nike, tem design inspirado na trajetória da camisa 11 da seleção espanhola, com predominância da cor rosa, detalhes metálicos em prata e um símbolo de coroa, em alusão ao apelido de "rainha" associado a Alexia. A chuteira foi desenvolvida para refletir o estilo de jogo e a liderança da meio‑campista, exibindo o número 11 e elementos gráficos de coroa, além de detalhes metálicos que simbolizam sua influência dentro e fora dos gramados.

Entre os recursos tecnológicos, destacam‑se a tecnologia Gripknit, que oferece maior controle de bola em diferentes condições, e a placa Cyclone 360, projetada para garantir estabilidade e agilidade em mudanças rápidas de direção. A cena gerou curiosidade porque Alaaeldin, aos 33 anos, naturalizado catariano após nascer no Egito, é um dos jogadores mais experientes da seleção do Catar, com mais de 70 partidas e participações nas Copas de 2022 e 2026.

Atualmente no Al‑Rayyan, soma seis gols na temporada 2025/26 e já conquistou títulos como a Copa da Ásia. O uso da chuteira de Alexia, em um contexto de grande visibilidade, reforça a crescente intersecção entre o futebol masculino e feminino, celebrando a influência de uma das maiores atletas da história. O episódio ocorre em meio a um período movimentado do futebol mundial, com a Copa do Mundo Feminina em andamento e diversas competições nacionais e continentais sendo disputadas.

Enquanto o torneio feminino atrai atenções, campeonatos masculinos, como as eliminatórias e ligas locais, seguem normalmente. No cenário das seleções, a Venezuela, sob comando de um técnico brasileiro, conquistou vaga na repescagem e busca uma classificação inédita para a Copa do Mundo Feminina. Também há destaques polêmicos: a derrota do Brasil para os Estados Unidos, com arbitragem questionável, gerou críticas do técnico Arthur Elias, que alegou ter sido desrespeitado.

A partida, no Castelão, encerrou a Data Fifa da seleção brasileira com derrota e expulsão do treinador. Esses eventos, somados ao registro de recordes de público em jogos femininos, mostram um futebol em transformação, onde questões de equidade, visibilidade e tecnologia ganham espaço. O uso da chuteira de Alexia por um jogador masculino reforça essa tendência, celebrando uma atleta que transcende gêneros e inspirando novas gerações em todo o mundo





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