Joaquim Falcão lança livro 'A Oligarquia dos Poderes' e critica interpretação judicial

O livro 'A Oligarquia dos Poderes' de Joaquim Falcão explora como o Estado e suas autoridades desvirtuam a democracia ao capturarem a lei. O autor critica a interpretação judicial e o Supremo Tribunal, afirmando que o país vive na insegurança jurídica estimulada pelo próprio Supremo.

O jurista Joaquim Falcão lança seu novo livro, 'A Oligarquia dos Poderes', onde explora como o Estado e suas autoridades desvirtuam a democracia ao capturarem a lei, transformando-a em ferramenta para manter o status quo.

Falcão critica a interpretação judicial que transforma o inconstitucional em constitucional, gerando insegurança jurídica. Ele vê o Supremo Tribunal como um guardião que, paradoxalmente, fomenta essa insegurança. O autor afirma que o país vive na insegurança jurídica estimulada pelo próprio Supremo, o guardião de sua estabilidade.

Falcão também critica Rui Barbosa, a quem atribui as falhas que enxerga em nosso sistema republicano, e considera que a frase do 'Águia de Haia' sobre o Supremo ter o direito de errar por último é um prejuízo ao sistema de freios e contrapesos da democracia. Além disso, Falcão aborda as 'parentelas' que se encontram nas festas na Capital, classificadas por ele de 'amálgamas da Oligarquia dos Poderes'.

Ele conjectura que se os três Poderes resolverem desfazê-la ou mudá-la, trocando liberdade por controle e submissão dos cidadãos. Falcão explica que não partilha a visão de que o presente é deserto das esperanças, alimentado por um Brasil partido e radical, e que duvidar não é especular, mas sim incerteza sobre verdade consensual





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