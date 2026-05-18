Joaquim Barbosa se filia ao Democracia Cristã e confirma pré-candidatura à Presidência da República

O ministro Joaquim Barbosa, após se filiar ao partido Democracia Cristã (DC), confirmou a pré-candidatura dele à Presidência da República. O partido presidido pelo ex-deputado federal João Caldas argumentou que Barbosa representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições.

O ministro Joaquim Barbosa , durante sessão no STF, em Brasília, para a 34ª sessão de julgamento do mensalão nesta quarta (10). Antes da retomada do julgamento, os ministros elegeram presidente da Corte a partir de novembro.

Após o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa se filiar ao partido Democracia Cristã (DC), a legenda confirmou a pré-candidatura dele à Presidência da República. Entretanto, Aldo Rebelo, o nome do partido até o momento, disse que vai manter sua pré-candidatura até a convenção, ‘mesmo que tenha que judicializar’. Em nota, o presidente nacional do partido, João Caldas, argumentou que Barbosa representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições.

‘Sua trajetória honra os valores republicanos e responde ao desejo de mudança da sociedade brasileira’, afirma Caldas em nota sobre o ex-ministro. ‘O momento exige união, propósito e desprendimento. O Brasil está acima de projetos pessoais’





g1 / 🏆 7. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Joaquim Barbosa Democracia Cristã Pré-Candidatura Presidência Da República União Nacional Reconstrução Da Confiança Valores Republicanos Mudança Da Sociedade Brasileira União Propósito E Desprendimento Brasil Acima De Projetos Pessoais

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Joaquim Barbosa se filia ao DC para disputar a Presidência em 2026Joaquim Barbosa se filia ao Democracia Cristã para substituir Aldo Rebelo como pré-candidato à Presidência da República nas próximas eleições de 2026.

Read more »

Joaquim Barbosa se filia ao Democracia Cristã e pode substituir Aldo Rebelo na disputa presidencialPartido articula troca de pré-candidato após baixo desempenho de Aldo Rebelo nas pesquisas e aposta no ex-ministro do STF para avançar nas pesquisas

Read more »

Ex-STF, Joaquim Barbosa deve disputar a Presidência da República pelo Democracia CristãPartido quer substituir a pré-candidatura de Aldo Rebelo pelo ex-ministro do STF nas eleições de 2026

Read more »

Joaquim Barbosa se filia ao DC e pode disputar Presidência nas eleições de outubroDemocracia Cristã avalia que ex-presidente do STF seria uma grande alternativa na política

Read more »