Head Topics

Joaquim Barbosa se filia ao Democracia Cristã e confirma pré-candidatura à Presidência da República

Política News

Joaquim Barbosa se filia ao Democracia Cristã e confirma pré-candidatura à Presidência da República
Joaquim BarbosaDemocracia CristãPré-Candidatura
📆5/18/2026 1:16 AM
📰g1
39 sec. here / 13 min. at publisher
📊News: 57% · Publisher: 86%

O ministro Joaquim Barbosa, após se filiar ao partido Democracia Cristã (DC), confirmou a pré-candidatura dele à Presidência da República. O partido presidido pelo ex-deputado federal João Caldas argumentou que Barbosa representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições.

O ministro Joaquim Barbosa , durante sessão no STF, em Brasília, para a 34ª sessão de julgamento do mensalão nesta quarta (10). Antes da retomada do julgamento, os ministros elegeram presidente da Corte a partir de novembro.

Após o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa se filiar ao partido Democracia Cristã (DC), a legenda confirmou a pré-candidatura dele à Presidência da República. Entretanto, Aldo Rebelo, o nome do partido até o momento, disse que vai manter sua pré-candidatura até a convenção, ‘mesmo que tenha que judicializar’. Em nota, o presidente nacional do partido, João Caldas, argumentou que Barbosa representa a possibilidade de união nacional e reconstrução da confiança do povo brasileiro nas instituições.

‘Sua trajetória honra os valores republicanos e responde ao desejo de mudança da sociedade brasileira’, afirma Caldas em nota sobre o ex-ministro. ‘O momento exige união, propósito e desprendimento. O Brasil está acima de projetos pessoais’

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

g1 /  🏆 7. in BR

Joaquim Barbosa Democracia Cristã Pré-Candidatura Presidência Da República União Nacional Reconstrução Da Confiança Valores Republicanos Mudança Da Sociedade Brasileira União Propósito E Desprendimento Brasil Acima De Projetos Pessoais

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Joaquim Barbosa se filia ao DC para disputar a Presidência em 2026Joaquim Barbosa se filia ao DC para disputar a Presidência em 2026Joaquim Barbosa se filia ao Democracia Cristã para substituir Aldo Rebelo como pré-candidato à Presidência da República nas próximas eleições de 2026.
Read more »

Joaquim Barbosa se filia ao Democracia Cristã e pode substituir Aldo Rebelo na disputa presidencialJoaquim Barbosa se filia ao Democracia Cristã e pode substituir Aldo Rebelo na disputa presidencialPartido articula troca de pré-candidato após baixo desempenho de Aldo Rebelo nas pesquisas e aposta no ex-ministro do STF para avançar nas pesquisas
Read more »

Ex-STF, Joaquim Barbosa deve disputar a Presidência da República pelo Democracia CristãEx-STF, Joaquim Barbosa deve disputar a Presidência da República pelo Democracia CristãPartido quer substituir a pré-candidatura de Aldo Rebelo pelo ex-ministro do STF nas eleições de 2026
Read more »

Joaquim Barbosa se filia ao DC e pode disputar Presidência nas eleições de outubroJoaquim Barbosa se filia ao DC e pode disputar Presidência nas eleições de outubroDemocracia Cristã avalia que ex-presidente do STF seria uma grande alternativa na política
Read more »



Render Time: 2026-05-18 04:16:31