João Victor Gonçalves: O novo neto de Tony Ramos e irmão de Leticia Colin em ‘Quem Ama Cuida’

Conheça João Victor Gonçalves, o ator de 24 anos que interpretará Mau Mau, um jovem em busca de aceitação familiar, na nova novela das nove da Globo, ‘Quem Ama Cuida’. Ele contracenará com grandes nomes como Tony Ramos, Leticia Colin e Isabela Garcia, e promete entregar uma atuação marcante em sua estreia no horário nobre.

Aos 24 anos, o ator paulista João Victor Gonçalves foi escalado para viver Mau Mau, um jovem em busca de aceitação familiar, na próxima novela das nove da Globo, intitulada ‘ Quem Ama Cuida ’. O personagem é filho de Elisa, interpretada por Isabela Garcia, irmão de Adriana, papel de Leticia Colin , e neto de Otoniel, vivido por Tony Ramos . Mau Mau enfrentará as constantes críticas de seu avô devido à sua sensibilidade.

João Victor adiantou que a trajetória de Mau Mau na trama será marcada por uma jornada de autodescoberta e libertação. Ele se mostrará capaz de quebrar estigmas e lidar com a rigidez de seu avô, buscando seu espaço e valor dentro do núcleo familiar. Essa evolução do personagem promete trazer momentos de grande emoção e reflexão para o público, abordando temas como aceitação, diversidade e superação de preconceitos enraizados.

A participação em ‘Quem Ama Cuida’ representa um marco na carreira do jovem ator, que expressou sua empolgação e também uma certa apreensão ao saber que contracenaria com nomes tão consagrados da teledramaturgia brasileira. A oportunidade de trabalhar ao lado de Tony Ramos, Isabela Garcia e Leticia Colin foi vista por ele como um grande privilégio e um desafio que exige dedicação total para estar à altura da presença cênica de seus colegas de elenco. Ele ressaltou que a experiência é crucial para aprimorar suas habilidades e entregar uma atuação consistente e impactante. A novela das nove, sendo uma das maiores vitrines da televisão brasileira, é vista por João Victor como o caminho para alcançar o reconhecimento profissional que tanto almeja desde a infância, concretizando um sonho de longa data e uma significativa conquista pessoal e artística.

A carreira artística de João Victor Gonçalves começou cedo, aos nove anos, com incursões no teatro. Ao longo dos anos, ele participou de diversos espetáculos teatrais, aprimorando sua técnica e desenvolvendo sua presença de palco. No universo audiovisual, sua estreia ocorreu em 2021, na série “Mila no Multiverso”, disponibilizada pela Disney+ e pelo Disney Channel, onde atuou por duas temporadas no papel de Vinicius. Paralelamente, integrou o elenco do filme “Nicole: A última fome”, interpretando o personagem Pedro. Sua formação sólida em artes cênicas o levou a integrar, há aproximadamente uma década, a companhia teatral Os Menestréis, reconhecida por seus musicais concebidos por Oswaldo Montenegro e Deto Montenegro. Em 2025, esteve em cartaz em São Paulo com o espetáculo “Marighella – O homem que não tinha medo” e também participou da experiência imersiva “Harry Potter: O grande baile tribuxo”, demonstrando sua versatilidade e interesse por diferentes formatos de atuação. Sua trajetória multifacetada o preparou para os desafios de uma produção de grande porte como uma novela das nove da Globo.

As expectativas em torno de ‘Quem Ama Cuida’ são altas, especialmente pela renovação do horário nobre da Globo com novas histórias e talentos emergentes. A escalação de João Victor Gonçalves ao lado de veteranos como Tony Ramos e Leticia Colin sugere uma trama que mescla experiência e frescor, com potencial para cativar o público e gerar discussões relevantes sobre valores familiares e sociais. A nova novela promete explorar as complexidades das relações humanas e os desafios enfrentados pelas novas gerações em busca de identidade e aceitação, em um contexto familiar onde tradição e modernidade se chocam. A capacidade de João Victor em retratar a sensibilidade e a força de Mau Mau será um dos pilares para o sucesso da narrativa, oferecendo ao público um personagem com o qual possa se identificar e torcer por seu desenvolvimento ao longo dos capítulos.

O ator, originário de São Paulo, chega para somar ao elenco estelar de ‘Quem Ama Cuida’, aumentando a expectativa sobre as dinâmicas entre os personagens e os desdobramentos da trama. Sua atuação será fundamental para dar vida a Mau Mau, um personagem que promete trazer uma perspectiva jovem e sensível para o drama familiar, confrontando preconceitos e lutando por seu lugar ao sol. A nova novela das nove da emissora carioca tem tudo para ser um grande sucesso, impulsionada por um elenco de peso e uma história que aborda temas universais com sensibilidade e profundidade. A escolha de João Victor Gonçalves para um papel de destaque reforça o compromisso da Globo em revelar novos talentos e apostar em histórias que refletem a sociedade contemporânea





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