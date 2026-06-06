João Traven, idealizador da Maratona do Rio, sonha em tornar o evento uma maratona major

João Traven, criador da Maratona do Rio, maior festival de corrida da América Latina, conta como a experiência na Maratona de Nova York em 1988 o inspirou a organizar o evento no Brasil e revela seu objetivo de torná-lo parte do seleto grupo das maratonas mundiais, como Nova York, Chicago e Berlim. Ele relembra a dificuldade de viabilizar a prova, que só saiu do papel em 2003 após um hiato na cidade, e compartilha histórias pessoais, como o início da sua própria trajetória na corrida, motivada pelo desejo de perder peso e pela companhia de seu cachorro, o Barney. A edição de 2024, a 24ª, acontece no Rio de Janeiro com provas de 21km e 42km, mantendo a tradição de ser um grande festival.

O idealizador e organizador da Maratona do Rio, João Traven , de 64 anos, reflete sobre a trajetória do evento, que se tornou o maior festival de corrida de rua da América Latina desde sua primeira edição, em 2003, e revela o sonho de elevá-lo ao status de maratona major, ao lado de provas icônicas como Nova York e Chicago.

A inspiração surgiu em 1988, quando ele participou da Maratona de Nova York e se impressionou com a grandiosidade da organização. Após uma longa espera por patrocínio e pela ausência de outras provas na cidade, a Maratona do Rio finalmente foi realizada em 2003, com largada no Recreio e chegada no Aterro do Flamengo.

Traven, que já correu cerca de 20 vezes a prova de Nova York, hoje prefere caminhar e se exercitar de forma leve, mas mantém a rotina de passear com seus cães, primeiro o Barney, que o incentivou a começar a correr para emagrecer, e agora a pug Princesa. Em sua 24ª edição, o evento acontece durante o fim de semana, com a corrida de 21km no sábado e a de 42km no domingo, animada por bandas em pontos como Botafogo.

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