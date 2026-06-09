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João Pedro participa de curta-metragem de Madonna que apresenta novo álbum

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João Pedro participa de curta-metragem de Madonna que apresenta novo álbum
MadonnaConfessions IIJoão Pedro
📆6/9/2026 1:42 PM
📰jornalodia
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O jogador João Pedro, do Chelsea, aparece ao lado de Cole Palmer no curta-metragem Confessions II, lançado por Madonna para divulgar seu próximo álbum. A produção inclui diversos artistas e momentos ousados.

Madonna lançou o curta-metragem Confessions II no YouTube para apresentar a introdução de seu novo álbum, previsto para 3 de julho. Entre os diversos artistas e modelos que participam da produção, João Pedro se destaca, assim como Cole Palmer .

Ambos jogadores do Chelsea, que ficaram de fora das listas de suas seleções para a Copa do Mundo, aparecem em cenas que incluem um momento ousado com a Rainha do Pop. O curta-metragem tem cerca de 10 minutos e conta com muitos convidados especiais, como a filha da cantora, Lourdes Leon, e a faixa inédita que fará parte do álbum Confessions II.

Outros nomes presentes incluem Arca, Shygirl, Julia Garner, Gwendoline Christie, Benedict Cumberbatch, Kate Moss, Debi Mazar e Honey Dijon. A produção é uma continuação de Confessions on a Dance Floor, álbum que trouxe músicas eletrônicas e voltadas para pistas de dança, reforçando a estética dançante e visual que caracteriza o trabalho de Madonna. As aparições dos atletas e celebridades buscam gerar engajamento e antecipar o lançamento do disco, combinando moda, música e cultura pop em uma narrativa visual marcante

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Madonna Confessions II João Pedro Cole Palmer Chelsea Curta-Metragem Álbum Novo Pop

 

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