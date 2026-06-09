João Paulo Magalhães critica gestão de John Textor e comenta mudança na SAF do Botafogo

Presidente do Botafogo Social, João Paulo Magalhães, em entrevista à ESPN, afirma que John Textor teve falhas significativas como gestor e prejudicou o clube. Ele comenta sobre a insatisfação da torcida e os problemas atuais, como os transfer bans, e destaca a necessidade de união em torno da nova SAF com a GDA Luma Capital.

Em entrevista concedida à ESPN na sede da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), na segunda-feira (8), João Paulo Magalhães , presidente do Botafogo Social, wyraził krytykę wobec Johna Textora, głównego inwestora SAF klubu.

Magalhães podkreślił, że nie ma nic przeciwko osobie amerykańskiego biznesmena, ale wskazał na "bardzo znaczące błędy" jako menedżera piłkarskiego oraz na to, że Textor "bardzo zaszkodził" Botafogo.

"Uważam, że niezadowolenie z Johna Textora pochodzi od społeczności asocjacyjnej wobec niego, a nie odwrotnie. On nie powinien być niezadowolony z nas. Miał 11 miesięcy, aby spróbować dojść do porozumienia z swoimi wspólnikami, z którymi się pokłócił, i nie udało mu się, zawiódł. I nie może on pogrążyć Botafogo w błocie.

Bardzo tego żałuję", powiedział João Paulo.

"Nie mam nic przeciwko osobie fizycznej Johna Textora, uważam, że jest bardzo miłym, uprzejmym człowiekiem dla wszystkich, ale popełnił bardzo znaczące błędy jako menedżer piłkarski i bardzo zaszkodził Botafogo. Ludzie nie mają pojęcia o sytuacji, w której Botafogo się obecnie znajduje", dodał. Glorioso doświadcza kolejnych transfer bans.

"Zatem mówienie, że jest smutny, jest żartem, to my jesteśmy smutni z powodu niego. Botafoguensy właśnie krwawią z powodu niezliczonych transfer bans, wielu zobowiązań niespełnionych. Myślę, że wszyscy botafoguensi, trzymając się za ręce, będą pracować wspólnie, poprzemuz teraz SAF w nowym momencie, aby Botafogo odzyskało siły i znów będzie walczyć o wszystkie tytuły w każdym turnieju, w którym weźmie udział", oświadczył prezes. W zeszłym tygodniu Botafogo podjął kolejny krok, aby mieć GDA Luma Capital jako nowego właściciela 90% swojej SAF.

Strony są zjednoczone, ale wymiana inwestora nadal musi przejść przez porozumienie między Glorioso a Lyonem w sprawie wzajemnych roszczeń pieniężnych do otrzymania. Wskazał, że spory przed sądami są dalekie od zakończenia i nazwał sytuację "poważnym sporem". Textor skomentował umowę między Botafogo a GDA Luma: "Poważny spor". Kadir z Botafogo świętuje szansę w Panamie: "Piękne doświadczenie".

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Botafogo John Textor SAF João Paulo Magalhães GDA Luma Capital

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