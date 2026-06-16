João Gomes recebe microfone da索尼 no valor de R$ 300 mil da esposa Ary e se emociona

O cantor João Gomes foi presenteado pela esposa, a influenciadora Ary, com um microfone profissional Sony C-800G, avaliado em cerca de R$ 300 mil. Em vídeo, ele se mostra emocionado com a surpresa e o casal troca declarações de amor nas redes sociais, reforçando o apoio mútuo na carreira e na vida familiar.

A influenciadora digital Ary surpreendeu o cantor João Gomes com um presente especial e inusitado, que ele sempre desejou possuir: um microfone profissional da marca Sony, modelo C-800G , com valor anunciado em aproximadamente R$ 300 mil em sites brasileiros.

No vídeo compartilhado nas redes sociais, João Gomes demonstrou grande emoção e espanto ao receber a surpresa. Ele comentou, impressionado: É um microfone internacional, vocês têm noção? Meu presente não vai nem chegar aos pés do seu. A esposa do cantor, Ary, explicou nas legendas da publicação no Instagram que decidiu presentear o marido porque ele sempre falava sobre seu sonho de ter aquele microfone.

Ela escreveu: João tinha um sonho de ter um certo microfone e ele sempre me falava isso dei o microfone de dia dos namorados. Isso não é muita coisa perto do que você já faz por mim, mas é um incentivo para você continuar fazendo músicas lindas com sua voz linda e com esse dom que Deus te deu.

Ela destacou o apoio constante e a importância dele em sua vida e na vida de muitas pessoas, dizendo: Você é muito especial para mim e para muitas pessoas de um país inteiro (fora do país também que ele é internacional). Tô sempre aqui por você. Vou ser a primeira a te aplaudir, te apoiar e puxar a orelha de vez em quando.

Eu te amo, faz uma música bem linda para mim. Nos comentários do vídeo, João Gomes retribuiu com uma declaração amorosa e agradecida, revelando como Ary o incentiva em sua carreira e nos momentos difíceis. Ele escreveu: Acho que não vou dormir hoje, você sabe o quanto tô lutando esses dias pra poder gravar alguma coisa… porque coisa de estúdio me faz sentir tão bem… obrigado por me fazer levantar da cama nos dias que me sentia inseguro e você me dizia pra onde eu tinha que ir (que era para o estúdio tentar fazer alguma coisa).

Ele completou: Eu posso tentar fazer algo por ti porque te amo, mas o que você faz por mim nunca vai ser equilibrado na balança da vida. Eu te amo, obrigado por sempre ser essa luz de esperança nos meus dias… nossos filhos e nossa casa… o nosso tempo às vezes tão poucos e raros mas cheios de amor… meu coração sabia desde o dia que te conheceu que ia te amar desse jeito… sem medida e que eu ia ser feliz com você.

O relacionamento do casal teve início em 2022, quando se conheceram e começaram a se envolver. Após um breve período separados, reataram o namoro, anunciaram o noivado e se casaram em meados de 2024, meses depois do nascimento do primeiro filho





CNNBrasil / 🏆 2. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

João Gomes Ary Microfone Sony C-800G Presente

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ciro Gomes ameaça reeleição de Elmano de Freitas no Ceará, pesquisas indicamPesquisa aponta que Ciro Gomes possui maiores altas nas intenções de voto, colocando a disputa no Ceará em cenário de empate técnico e previsão de vitória no segundo turno.

Read more »

Ex-governador Ciro Gomes condenada por violência de gênero em votação no TRE-CEDECISÃO DO JUIZ DO TRE-CE REVISE A SENTENÇA DE CIRO GOMES, ADOTANDO RESTRIÇÃO DE DIREITOS E MULTA, EM CASO DE VIOLÊNCIA POLÍTICA DE GÊNERO ENFIM A SENADORA JANAINA QUEIROZ.

Read more »

Pesquisa: com menos indecisos, Ciro Gomes consolida vantagem pelo governo do CearáLevantamento Atlas Focus divulgado nesta segunda mostra o tucano com quase dez pontos à frente do governador petista Elmano de Freitas em eventual segundo turno

Read more »

João Gomes chora com presente de Ary Mirelle e revela fase difícil da carreira | CelebridadesCantor se declarou à amada nas redes sociais

Read more »