João Gomes agradece prêmio Faz Diferença e mostra que o Brasil tem 'cores que nenhum algoritmo pode prever'

O cantor e compositor João Gomes, premiado na categoria Música do Prêmio Faz Diferença 2025, mandou um vídeo de agradecimento após a cerimônia de premiação realizada na Casa Firjan, no Rio de Janeiro. Ao apresentar o prêmio de João Gomes, a colunista do GLOBO Míriam Leitão afirmou que o cantor 'mostrou que o Brasil tem cores que nenhum algoritmo pode prever'.

O cantor e compositor João Gomes , premiado na categoria Música do Prêmio Faz Diferença 2025, mandou um vídeo de agradecimento. Ao apresentar o prêmio de João Gomes , a colunista do GLOBO Míriam Leitão afirmou que o cantor 'mostrou que o Brasil tem cores que nenhum algoritmo pode prever'.

O ano de 2025 foi de muitos frutos para o músico, que venceu quatro categorias no Prêmio Multishow e a categoria artista sertanejo no Prêmio da Música Brasileira. Celebrou o nascimento de seu segundo filho, Joaquim, com a esposa Ary Mirelle, e fechou o ano cantando com Roberto Carlos no especial de Natal da TV Globo e se apresentando em megashow no palco principal do Réveillon de Copacabana, com participação da cantora Iza.

O Faz Diferença é uma realização do jornal O GLOBO, com patrocínio da Firjan SESI e apoio da Petrobras, Light e Naturgy





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

João Gomes Música Preêmio Faz Diferença Casa Firjan Míriam Leitão Artista Sertanejo Artista Do Ano Grammy Latino Dominguinho Reveillon De Copacabana Iza Roberto Carlos Hugo Calderano Marisa Monte Lincoln Gakiya Pesquisador Carlos Monteiro Cebri Museu Do Amanhã Rio

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Ary Mirelle revela condição para aumentar a família com João Gomes | CelebridadesInfluenciadora e cantor já são pais de Jorge e Joaquim

Read more »

Prêmio da Música Brasileira 2026 consagra João Gomes; veja a lista de vencedoresEvento teve apresentação de Débora Bloch e Alice Wegmann e fez homenagens a Cazuza

Read more »

São João aquece aviação e faz voos para polos juninos dispararem 57%Aumento da oferta aérea acompanha maior procura de turistas pelos tradicionais festejos juninos do Nordeste

Read more »

Circuito Junino em São João da Barra provoca interdições de várias ruas | São João da BarraEventos são realizados por meio de parceria do governo municipal com paróquias: rodoviária muda de lugar durante o período

Read more »