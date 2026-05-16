João Fonseca se retira do Torneo de Hamburgo e promete estreia como cabeça de chave em Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca retirou-se precocemente do ATP de Hamburgo devido a uma lesão no punho direito e confirma participação como cabeça de chave em Roland Garros pela primeira vez em sua carreira.

João Fonseca , tenista brasileiro, anunciou sua retirada do Torneo de Hamburgo, competição que começou neste domingo (17). O atleta relatou um incômodo leve no punho direito e, após consulta com sua equipe, decidiu se afastar do torneio como medida preventiva.

Embora não tenham sido divulgados detalhes sobre a gravidade da lesão, o tenista expressou gratidão à organização do evento pela hospitalidade desde sua chegada à cidade alemã. Fonseca, que era aguardado para estrear contra o alemão Yannick Hanfmann (ranking 59º) nesta edição, já estava com sua vaga confirmada no sorteio das chaves, realizado no sábado (16). O próximo compromisso do brasileiro na temporada será o Grand Slam de Roland Garros, marcado para começar no dia 24 de maio.

Este será um marco na carreira de Fonseca, já que, pela primeira vez, ele é considerado um dos 32 melhores tenistas do ranking mundial e estará como cabeça de chave no torneio. Desta forma, o atleta evita enfrentar os melhores posições ranqueados nas primeiras fases da competição, o que aumenta suas chances de avançar mais longe em busca do seu primeiro título em Roland Garros.

A preparação para o segundo Grand Slam do ano terá início após o descanso necessário para recuperação da lesão, mas Fonseca mantém o otimismo e foco em alcançar metas inéditas em sua trajetória esportiva





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