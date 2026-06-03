João Fonseca lidera tênis sul-americano após campanha histórica em Roland Garros

Com apenas 19 anos, o brasileiro João Fonseca assume a condição de melhor tenista da América do Sul no ranking da ATP, alcançando as quartas de final de Roland Garros e encerrando um jejum de 11 anos sem um brasileiro no topo continental.

O tênis brasileiro retornou ao topo da América do Sul após mais de uma década graças à campanha histórica de João Fonseca em Roland Garros .

Aos 19 anos, o carioca alcançou as quartas de final do Grand Slam francês e, com os pontos conquistados, assumiu provisoriamente a 25ª posição do ranking mundial da ATP, superando o argentino Francisco Cerúndolo e tornando-se o melhor tenista sul-americano. Essa liderança encerra um jejum de 11 anos desde que Thomaz Bellucci foi o último brasileiro no topo continental, em outubro de 2015, quando atingiu o 33º lugar do mundo.

Durante esse período, a região viu argentinos e chilenos, como Juan Martín del Potro, Diego Schwartzman, Nicolás Jarry e Alejandro Tabilo, dominarem a pontuação máxima, enquanto o Brasil passava por uma escassez de representantes de destaque no circuito masculino. A ascensão de Fonseca simboliza uma renovação do tênis nacional e um novo cenário de forças na América do Sul.

Além de garantir a liderança regional, o brasileiro também fez história ao se tornar o primeiro a chegar às quartas de final de um Grand Slam masculino em 22 anos, desde que Gustavo Kuerten alcançou o feito em 2004. Antes do torneio, ele ocupava a 30ª posição e, após a campanha em Paris, garantiu uma projeção que o manterá acima de Cerúndolo mesmo com a próxima atualização oficial do ranking.

Atrás dele, agora aparecem outros argentinos e chilenos como Tomás Martín Etcheverry, Alejandro Tabilo e Mariano Navone. Fonseca, considerado uma das maiores promessas da nova geração, seguirá agora sua trajetória na temporada de grama europeia, com o ATP 500 de Halle, na Alemanha, como próximo compromisso, utilizando a competição como preparação para Wimbledon e marcando mais um capítulo de sua rápida ascensão no circuito mundial





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