João Fonseca lidera ranking de aces em Roland Garros após vitória sobre Casper Ruud

O brasileiro João Fonseca, de 19 anos, assume a liderança de aces em Roland Garros após vencer o norueguês Casper Ruud, terceiro melhor sacador do torneio. Apesar de ter jogado apenas duas partidas, já acumula 59 saques indefensáveis, superando rivais como Zachary Svajda e Frances Tiafoe. Confira o top 10 atual.

O jovem brasileiro João Fonseca , de apenas 19 anos e número 1 do país, se destacou no torneio de Roland Garros com uma vitória expressiva sobre o norueguês Casper Ruud , terceiro colocado no ranking de melhores sacadores da competição.

Apesar de ter disputado apenas dois jogos nas quadras de saibro, João já acumulou 59 aces, liderando a lista até o momento. Essa performance impressionante chama a atenção, especialmente por ter ocorrido contra um dos tenistas mais experientes do circuito, vice-campeão em Paris nos anos de 2022 e 2023. O feito do brasileiro reforça seu potencial como uma das grandes revelações do tênis mundial e acende a esperança da torcida por uma campanha profunda no Grand Slam francês.

Enquanto isso, o ranking de sacadores mostra uma disputa acirrada, com vários tenistas acumulando números expresses. O americano Zachary Svajda, de 23 anos e 85º do mundo, aparece em segundo com 43 aces em três partidas. Também com 43 aces, Casper Ruud, apesar da eliminação para João, mantém a terceira posição. O argentino Thiago Agustín Tirante, melhor sul-americano da lista, ocupa a quarta posição com 42 aces.

O americano Frances Tiafoe, que eliminou Hubert Hurkacz - o melhor sacador antes do brasileiro - completa o top 5 com a mesma marca. O holandês Jesper de Jong (41 aces) e o italiano Matteo Berrettini (também 41) aparecem em sexto e sétimo, seguidos pelo argentino Francisco Comesana (39 aces). No nono lugar, o tcheco Jakub Mensik, adversário de João nas quartas, tem 36 aces, mesma marca do argentino Juan Manuel Cerundolo, que completa o top 10.

A lista demonstra que o saque tem sido uma arma crucial em Roland Garros, com tenistas de diferentes perfis e rankings explorando essa qualidade para avançar no torneio. A presença de diversos atletas com números tão altos em poucas partidas evidencia a importância do serviço no saibro, superfície onde normalmente o saque tende a ser menos dominante devido à lentidão da quadra.

João Fonseca, com sua média superior a 29 aces por jogo, se estabelece como um dos grandes nomes da competição e um dos principais sacadores do mundo no momento





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