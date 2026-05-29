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João Fonseca faz história em Roland Garros

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João Fonseca faz história em Roland Garros
João FonsecaRoland GarrosNovak Djokovic
📆5/29/2026 7:19 PM
📰Terranoticiasbr
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O tenista brasileiro João Fonseca garantiu uma vaga nas oitavas de final de forma inédita em Roland Garros, após vencer Novak Djokovic na terceira rodada.

João Fonseca faz história em Roland Garros ao vencer Novak Djokovic na terceira rodada . O tenista brasileiro garantiu uma vaga nas oitavas de final de forma inédita, após uma partida que durou mais de 5 horas.

Com parciais de 6/4, 6/4, 3/6, 5/7 e 5/7, João Fonseca mostrou uma força mental impressionante ao virar a partida nos últimos sets. A vitória foi um grande prazer para o tenista, que disse que sempre quis enfrentar Djokovic e aproveitar a experiência de jogar contra um ídolo. A partida foi sofrida, mas o público presente no complexo de Roland Garros levantou e comemorou a vitória do brasileiro.

João Fonseca agora se prepara para enfrentar o próximo desafio em sua carreira, após se consolidar como um dos principais tenistas do circuito profissional

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João Fonseca Roland Garros Novak Djokovic Terceira Rodada Oitavas De Final

 

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