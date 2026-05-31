João Fonseca faz história ao chegar às quartas de final de Roland Garros aos 19 anos

O jovem tenista brasileiro quebrou recorde nacional ao se tornar o mais jovem a alcançar as quartas de final de um Grand Slam na Era Aberta, superando marca de Gustavo Kuerten.

O tênis brasileiro viveu um capítulo histórico neste domingo (31). Aos 19 anos, 9 meses e 10 dias, João Fonseca se tornou o brasileiro mais jovem da Era Aberta a alcançar as quartas de final de um torneio de Grand Slam .

Com o resultado, João superou um recorde que pertencia a Gustavo Kuerten, o Guga, que havia chegado às quartas de Roland Garros em 1997, aos 20 anos, campanha que terminou com o primeiro de seus três títulos no saibro parisiense. Esta foi a primeira vez que um representante do país em simples masculina alcançou as quartas de um major desde Guga, em Roland Garros de 2004.

João Fonseca venceu o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, por 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 7-6, 5-7 e 6-2, garantindo vaga entre os oito melhores de Roland Garros pela primeira vez na carreira. Ruud, especialista em saibro e duas vezes finalista em Paris, ofereceu resistência, mas o jovem brasileiro manteve a compostura para fechar o jogo.

Nas quartas, João enfrentará o tcheco Jakub Mensik, de 20 anos, que eliminou o número 13 do mundo Andrey Rublev em uma batalha de cinco sets





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