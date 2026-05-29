João Fonseca enfrenta Novak Djokovic pela terceira rodada de Roland Garros

O tenista brasileiro João Fonseca enfrentará Novak Djokovic pela terceira rodada do Grand Slam francês de Roland Garros nesta sexta-feira, 29.

O tenista brasileiro João Fonseca enfrentará Novak Djokovic pela terceira rodada do Grand Slam francês de Roland Garros nesta sexta-feira, 29. O brasileiro busca vaga nas oitavas de final do torneio.

Com a eliminação de Jannik Sinner e a ausência de Carlos Alcaraz, Novak Djokovic segue como o único campeão de Grand Slam vivo na chave masculina. Além de João Fonseca e Novak Djokovic, a programação do dia também inclui Iga Swiatek, Alexander Zverev e Casper Ruud. O brasileiro João Fonseca tem uma chance de se destacar no Grand Slam francês.

A partida entre João Fonseca e Novak Djokovic é uma das principais do dia e muitos estão ansiosos para assistir ao confronto. O horário e a transmissão ao vivo do jogo são detalhes importantes para os fãs.

Além disso, a ausência de Carlos Alcaraz e a eliminação de Jannik Sinner criaram uma oportunidade para que outros tenistas se destaquem no torneio. A programação do dia é repleta de grandes nomes do tênis e a expectativa é alta para as partidas que serão disputadas. O brasileiro João Fonseca buscará superar o desafio de enfrentar Novak Djokovic e chegar às oitavas de final de Roland Garros





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