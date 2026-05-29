João Fonseca elimina Djokovic de Roland Garros no dia do aniversário da mãe e dedica vitória

João Fonseca, jovem tenista brasileiro de 19 anos, alcançou uma vitória histórica ao derrotar Novak Djokovic em Roland Garros, dedicando o triunfo à sua mãe, Roberta Fonseca, em seu aniversário.

João Fonseca , jovem tenista brasileiro de 19 anos, alcançou uma vitória histórica ao derrotar Novak Djokovic em Roland Garros , dedicando o triunfo à sua mãe, Roberta Fonseca, em seu aniversário.

Após perder os dois primeiros sets, João virou o jogo em uma batalha de quase cinco horas, vencendo por 3 sets a 2. Este feito coloca Fonseca nas oitavas de final e destaca seu potencial no cenário do tênis mundial.

O brasileiro de 19 anos venceu o sérvio, dono de 24 títulos de Grand Slam, de virada, por 3 sets a 2, em uma batalha de quase cinco horas, e dedicou o triunfo à mãe, Roberta Fonseca, que faz aniversário hoje. Após perder os dois primeiros sets, João reagiu diante de um Philippe-Chatrier lotado e fechou a partida em 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5.

O resultado colocou o carioca nas oitavas de final do torneio francês e encerrou a tentativa de Djokovic de conquistar o 25º Grand Slam da carreira. A mãe de João Fonseca, Roberta Fonseca, teve passagem pelo esporte antes mesmo do sucesso do filho nas quadras. Ex-atleta, ela sempre acompanhou de perto a trajetória do tenista e costuma aparecer em torneios importantes da carreira do brasileiro.

Segundo reportagens sobre a família do atleta, Roberta foi peça importante no incentivo à prática esportiva desde a infância do filho, que começou no tênis aos 6 anos de idade. João cresceu em uma família ligada tanto ao esporte quanto ao mercado financeiro, mas rapidamente transformou o tênis em prioridade. O pai do tenista, Christiano Fonseca, é empresário e fundador da IP Capital Partners.

A relação próxima entre mãe e filho já havia ficado evidente em outras campanhas de Roland Garros. Em 2025, João chorou após vencer uma partida justamente no aniversário de Roberta. A vitória sobre Djokovic consolida mais um capítulo da ascensão meteórica do brasileiro, apontado como uma das principais promessas da nova geração do tênis mundial





JornalOGlobo / 🏆 3. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

João Fonseca Novak Djokovic Roland Garros Tênis

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

João Fonseca vence croata e vai enfrentar Djokovic na 3ª rodada de Roland GarrosBrasileiro derrotou o croata Dino Prizmic na segunda rodada do torneio francês

Read more »

João Fonseca vence de virada e vai enfrentar Djokovic na 3ª rodada de Roland GarrosEm uma reação espetacular, o tenista brasileiro João Fonseca, número 30 do mundo, se recuperou de uma desvantagem de dois sets para derrotar o croata Dino Prizmic (N.72) nesta quarta-feira (27) e avançar à terceira rodada de Roland Garros.

Read more »

João Fonseca protagoniza virada épica e enfrentará Novak Djokovic em Roland GarrosTenista brasileiro João Fonseca, 30º do ranking, supera desvantagem de 2 sets a 0 para bater o croata Dino Prizmic por 3 a 2 em Roland Garros. Agora, terá pela frente o sérvio Novak Djokovic, tetracampeão do torneio, na terceira rodada. Jovem de 19 anos destacou a importância da mentalidade e do controle da pressão na conquista da vitória memorável.

Read more »

João Fonseca enfrenta Novak Djokovic na terceira rodada de Roland GarrosO brasileiro João Fonseca, número 1 do país, busca igualar sua melhor campanha em Grand Slams ao encarar o multicampeão Novak Djokovic em partida inédita na quadra central de Roland Garros.

Read more »