João Fonseca elimina Djokovic de Roland Garros no dia do aniversário da mãe e dedica vitória

João Fonseca, jovem tenista brasileiro de 19 anos, alcançou uma vitória histórica ao derrotar Novak Djokovic em Roland Garros, dedicando o triunfo à sua mãe, Roberta Fonseca, em seu aniversário.
João Fonseca , jovem tenista brasileiro de 19 anos, alcançou uma vitória histórica ao derrotar Novak Djokovic em Roland Garros , dedicando o triunfo à sua mãe, Roberta Fonseca, em seu aniversário.
Após perder os dois primeiros sets, João virou o jogo em uma batalha de quase cinco horas, vencendo por 3 sets a 2. Este feito coloca Fonseca nas oitavas de final e destaca seu potencial no cenário do tênis mundial.
O brasileiro de 19 anos venceu o sérvio, dono de 24 títulos de Grand Slam, de virada, por 3 sets a 2, em uma batalha de quase cinco horas, e dedicou o triunfo à mãe, Roberta Fonseca, que faz aniversário hoje. Após perder os dois primeiros sets, João reagiu diante de um Philippe-Chatrier lotado e fechou a partida em 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5.
O resultado colocou o carioca nas oitavas de final do torneio francês e encerrou a tentativa de Djokovic de conquistar o 25º Grand Slam da carreira. A mãe de João Fonseca, Roberta Fonseca, teve passagem pelo esporte antes mesmo do sucesso do filho nas quadras. Ex-atleta, ela sempre acompanhou de perto a trajetória do tenista e costuma aparecer em torneios importantes da carreira do brasileiro.
Segundo reportagens sobre a família do atleta, Roberta foi peça importante no incentivo à prática esportiva desde a infância do filho, que começou no tênis aos 6 anos de idade. João cresceu em uma família ligada tanto ao esporte quanto ao mercado financeiro, mas rapidamente transformou o tênis em prioridade. O pai do tenista, Christiano Fonseca, é empresário e fundador da IP Capital Partners.
A relação próxima entre mãe e filho já havia ficado evidente em outras campanhas de Roland Garros. Em 2025, João chorou após vencer uma partida justamente no aniversário de Roberta. A vitória sobre Djokovic consolida mais um capítulo da ascensão meteórica do brasileiro, apontado como uma das principais promessas da nova geração do tênis mundial
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