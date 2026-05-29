João Fonseca e Novak Djokovic prometem emoção em jogo válido pela terceira rodada de Roland Garros

A terceira rodada de Roland Garros, segundo Grand Slam do ano, será marcada por uma batalha entre João Fonseca e Novak Djokovic. Com a ausência do número dois do mundo, Carlos Alcaraz, lesionado, e a eliminação do favorito Jannik Sinner, o sérvio não terá vida fácil, já que João Fonseca vem realizando uma temporada consistente e provou que pode fazer jogo duro contra os melhores do mundo.
João Fonseca e Novak Djokovic prometem muita emoção nesta sexta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada de Roland Garros , segundo Grand Slam do ano.
Com a ausência do número dois do mundo, Carlos Alcaraz, lesionado, e a eliminação do favorito Jannik Sinner, o sérvio não terá vida fácil, já que João Fonseca vem realizando uma temporada consistente e provou que pode fazer jogo duro contra os melhores do mundo. Em março, em duelo contra o número um, o carioca de 19 anos levou Sinner ao limite. O italiano só conseguiu a vitória em Indian Wells no tie-break.
No mesmo mês, João caiu para Alcaraz no Miami Open em um confronto pegado. O espanhol só conseguiu a vitória após um duplo 6-4. Como os dois se classificaram, Djokovic eliminou dois franceses para chegar à terceira fase. Na primeira rodada, passou por Giovanni Mpteshi Perricard e, na fase seguinte, eliminou Valentin Royer. e terá pela frente o norueguês Casper Ruud, número 16 do mundo, ou o 16º da ATP Tommy Paul, dos Estados Unidos. Os dois se enfrentam também nesta sexta
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