João Fonseca é eliminado na primeira fase de Medjedovic

Medjedovic venceu o duelo com Fonseca e avançou para a próxima fase do torneio. Fonseca, no entanto, se prepara para Roland Garros, a partir do dia 24 de maio.

A derrota de João Fonseca para Hamad Medjedovic foi marcada pelo barulho da torcida e pelo perfil pouco amistoso entre os jogadores. Enquanto Medjedovic reclamou da agitação causada pelo público, Fonseca apontou o adversário por atrapalhar um de seus saques.

Após a partida, Medjedovic fez um gesto considerado como provocador em direção aos torcedores rivais em quadra, colocando as duas mãos unidas na lateral do rosto e depois passando beijos para as arquibancadas. A rodada foi definida como uma montanha-russa, com Fonseca levando vantagem no início e Medjedovic reagindo para tomar o controle do duelo. No tie-break, o sérvio garantiu a vitória e avançou para a próxima fase, enquanto Fonseca se preparava para Roland Garros





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