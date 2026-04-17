João Fonseca é eliminado do ATP 500 de Munique após duelo contra Ben Shelton

Brasileiro perde para o número 6 do mundo por 2 sets a 1 nas quartas de final do torneio na Alemanha e se despede da competição. Próximo compromisso de Fonseca é o Masters 1000 de Madri.

O jovem tenista brasileiro João Fonseca se despediu do ATP 500 de Munique nesta sexta-feira (19), após uma batalha emocionante contra o americano Ben Shelton , atual número 6 do ranking mundial. Em uma partida válida pelas quartas de final, Fonseca, de apenas 19 anos, vendeu caro a derrota, que veio por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/3. O embate foi marcado pela força do saque de Shelton, que se mostrou um diferencial crucial ao longo do confronto.

Apesar da eliminação, Fonseca demonstrou resiliência e evolução, levando o jogo para o terceiro set e mostrando potencial para futuras disputas no circuito profissional. A partida começou com Ben Shelton ditando o ritmo. No primeiro set, o americano confirmou todos os seus games de serviço e conseguiu impor a quebra decisiva no oitavo game, fechando em 6/3. A superioridade do saque de Shelton se fez notar, com poucas oportunidades de quebra para o brasileiro. No entanto, João Fonseca não se deixou abalar pela desvantagem. No segundo set, o tenista brasileiro apresentou uma reação notável, espelhando o roteiro do set anterior, mas agora a seu favor. Fonseca também manteve a firmeza em seus serviços e obteve a quebra fundamental no oitavo game, empatando a partida em 1 a 1 com um placar de 6/3, forçando a definição no set decisivo. O terceiro e último set seguiu uma linha tênue de equilíbrio, com ambos os jogadores buscando manter a consistência em seus saques. Ben Shelton, com sua potência característica, continuou a pressionar, enquanto João Fonseca lutava bravamente para não ceder terreno. No entanto, a força do saque do americano acabou por prevalecer. Shelton conseguiu a quebra crucial no nono game, o que lhe garantiu a vitória e a classificação para a semifinal do ATP 500 de Munique. Com essa derrota, João Fonseca encerra sua participação no torneio alemão, mas já volta seus olhos para o próximo desafio: o Masters 1000 de Madri, que se inicia na próxima quarta-feira. Sua boa performance em Munique lhe garante um posto como cabeça de chave no torneio espanhol, um indicativo de sua ascensão no tênis mundial. Ben Shelton, por sua vez, aguarda o vencedor do confronto entre Denis Shapovalov e Alex Molcan para saber quem enfrentará na semifinal, enquanto a outra vaga na semifinal será decidida entre Alexander Zverev e Flavio Cobolli. A inteligência artificial, representada pela iniciativa Irineu do GLOBO, tem sido uma ferramenta cada vez mais presente na produção de conteúdo, sempre com supervisão jornalística, visando oferecer informações de qualidade e inovadoras aos leitores. Este texto, assim como outros produzidos com o auxílio da IA, passa por um rigoroso processo de checagem e edição para garantir a precisão e a imparcialidade das notícias





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