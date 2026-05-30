João Fonseca derrota Djokovic em Roland Garros e Ministério da Saúde provoca com ícone 'Zé Gotinha'

Vitória histórica do brasileiro João Fonseca sobre Novak Djokovic em Roland Garros gera comoção e provocações políticas do Ministério da Saúde, que usa o mascote Zé Gotinha para alfinetar o sérvio recusa-vacina. Confira os detalhes da partida, o prêmio financeiro e o impacto da vitória.

O tenista brasileiro João Fonseca conquistou uma vitória histórica ao derrotar Novak Djokovic , então número 4 do mundo, na terceira fase de Roland Garros , em Paris.

A partida, realizada na quadra Philippe Chartrier, foi disputada e emocionante, com Fonseca conseguindo uma virada espetacular após perder os dois primeiros sets. O placar final foi 4/6, 4/6, 6/3, 7/5 e 7/5, garantindo ao brasileiro uma vaga nas oitavas de final do torneio. Essa vitória representa um marco na carreira do jovem tenista de apenas 17 anos, que se tornou apenas o segundo jogador a conseguir virar um jogo contra Djokovic após estar perdendo por dois sets a zero.

A conquista gerou grande comoção e orgulho no Brasil, com ampla cobertura nas redes sociais e na imprensa esportiva. Além do aspecto esportivo, a vitória de Fonseca repercutiu politicamente debido à postura de Novak Djokovic durante a pandemia de COVID-19. O sérvio se recusou a tomar vacinas e, como consequência, foi impedido de participar de vários torneios, incluindo dois Grand Slams, e chegou a ser deportado da Austrália em 2022.

O Ministério da Saúde do Brasil, através de sua conta oficial, comemorou a vitória de Fonseca de forma provocativa. Publicou uma imagem do mascote Zé Gotinha vestido de tenista, acompanhada da frase "venceu o imunizado". A mensagem fazia clara referência à polêmica posição de Djokovic, que sempre defendeu a liberdade de escolha e alegou querer apenas competir. O Ministério ainda publicou outro texto exaltando o feito: "ISSO FOI ÉPICO, IMUNIZADOS!

🎾💙Nosso menino é protegido, talentoso e muito craque! 👏Parabéns pela conquista, João! Você enche o Brasil de orgulho dentro e fora das quadras. 🇧🇷🏆Continue inspirando milhões de brasileiros com sua dedicação, talento e determinação.

💙@joaoffonseca , você é gigante! 🎉🎾". A postura do órgão gerou debates sobre a mistura entre esporte e política, com alguns apoiando a provocação e outros criticando a instrumentalização do feito atlético. Do ponto de vista financeiro, a vitória sobre Djokovic rendeu a João Fonseca um prêmio de 285.000 euros (aproximadamente R$ 1,68 milhão).

Esse valor já é um grande incentivo para a carreira do jovem tenista, que agora mira prêmios ainda maiores. Caso avance para as semifinais de Roland Garros, Fonseca receberá 750.000 euros (cerca de R$ 4,4 milhões). A vitória também impulsionou sua ranking mundial: ele era o número 28 do mundo antes do torneio, mas a campanha em Paris deve lhe guarnecer significativos pontos.

A vitória sobre um ícone como Djokovic, tricampeão de Roland Garros, coloca Fonseca no mapa do tênis mundial e serve como uma grande afirmação de seu potencial. O Brasil, que já teve grandes tenistas como Gustavo Kuerten, agora vê surgir uma nova esperança no cenário internacional. A combinação de talento, juventude e uma vitória tão simbólica contra um personagem controverso como Djokovic, fez desse momento um dos mais marcantes do esporte brasileiro recente.

A trajetória de Fonseca, desde juvenil até esse feito em Paris, demonstra um trabalho consistente de desenvolvimento e a certeza de que o futuro do tênis nacional pode ser muito promissor





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