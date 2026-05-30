João Fonseca derrota Djokovic em Roland Garros e faz história no tênis

Jovem brasileiro de 19 anos vence o sérvio em uma partida de quase cinco horas, virada histórica após estar perdendo por 2 sets a 0.

O mundo do tênis foi sacudido nesta sexta-feira (29) por uma das maiores zebras da história recente dos Grand Slams. O jovem brasileiro João Fonseca , de apenas 19 anos, conseguiu o que parecia impossível: derrotou o lendário Novak Djokovic em uma partida épica que durou 4 horas e 53 minutos na quadra Philippe-Chatrier, a principal de Roland Garros .

O jogo começou de forma arrasadora para o sérvio, que venceu os dois primeiros sets por 6 a 4, mostrando toda a sua experiência e técnica. Mas João, com uma determinação impressionante, não se abateu. No terceiro set, ele encontrou o ritmo, fechou em 6 a 3 e deu início a uma virada histórica. O quarto set foi um verdadeiro teste de resistência, com longas trocas de bolas e momentos de pura magia.

João salvou break points e, com um saque potente, forçou Djokovic ao erro para vencer por 7 a 5, empatando a partida em 2 sets a 2. No quinto set, o cansaço era visível em ambos, mas a juventude de João falou mais alto. Com jogadas agressivas e uma precisão cirúrgica, ele quebrou o saque de Djokovic e abriu vantagem. No momento decisivo, sacou para a partida e fechou com um ace espetacular, deixando a torcida brasileira em êxtase.

Após o ponto final, João caiu de joelhos na quadra, com os olhos marejados. Em entrevista, ele confessou: Só depois de dez minutos consegui entender o que aconteceu. A importância dessa vitória ainda está caindo a ficha. Djokovic, sempre elegante, cumprimentou o brasileiro em português, desejando boa sorte e parabenizando-o pela atuação.

A vitória de João Fonseca não foi apenas mais um jogo. Ela quebrou recordes: ele se tornou o tenista mais jovem a derrotar Djokovic em um Grand Slam, superando nomes como Rafael Nadal e Carlos Alcaraz. A repercussão foi imediata. O jornal espanhol As escreveu que João apagou a chama de Djoko, enquanto o americano The Athletic destacou a surpresa da virada após estar perdendo por 2 sets a 0.

O britânico The Guardian chamou o jovem de prodígio e a partida de épica. O francês L'Équipe lembrou que Roland Garros terá um campeão inédito de Grand Slam, e o argentino La Nación classificou a eliminação de Djokovic como inesquecível. No Brasil, a emoção tomou conta. O tricampeão Gustavo Kuerten, o Guga, acompanhou cada ponto com os olhos fixos na TV, como se revivesse seus próprios dias de glória.

João Fonseca, atualmente número 30 do ranking mundial, nunca havia chegado tão longe em um Grand Slam. Agora, nas oitavas de final, ele enfrentará o norueguês Casper Ruud, 16º do mundo. A torcida brasileira já se mobiliza: Obrigado pelo suporte, obrigado pelo coração, obrigado pela energia hoje dentro de quadra. Vamos embora, disse João após a partida.

A partida contra Djokovic mostrou que o Brasil pode ter encontrado um novo herói do tênis, um jovem que combina talento, garra e um futuro brilhante. Seja qual for o resultado contra Ruud, João Fonseca já escreveu seu nome na história do esporte





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