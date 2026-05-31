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João Fonseca derrota Casper Ruud e avança às quartas de final em Roland Garros

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João Fonseca derrota Casper Ruud e avança às quartas de final em Roland Garros
João FonsecaRoland GarrosTênis Brasileiro
📆5/31/2026 11:11 PM
📰exame
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Aos 19 anos, João Fonseca venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1 e se tornou o sétimo brasileiro a chegar às quartas de final do Aberto da França. A vitória vem após eliminar Novak Djokovic na rodada anterior.

Aos 19 anos, João Fonseca escreve mais um capítulo histórico para o tênis brasileiro ao avançar às quartas de final do Aberto da França, Roland Garros .

Neste domingo, 31, o jovem tenista derrotou o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 1, com parciais de 6-4, 3-6, 7-5 e 6-3, em uma partida de três horas e 15 minutos. A vitória veio dois dias após Fonseca surpreender o mundo ao eliminar Novak Djokovic, o maior vencedor de Grand Slams da história, em uma virada espetacular de cinco sets que durou quase cinco horas.

Contra Ruud, o brasileiro mostrou maturidade e consistência, quebrando o saque do rival em momentos cruciais e confirmando sua ascendência no saibro parisiense. Com o resultado, Fonseca se torna o sétimo brasileiro a alcançar as quartas de final em Roland Garros na história. No masculino, é a primeira vez desde 2004 que um tenista do país chega tão longe no torneio.

Naquele ano, foi Gustavo Kuerten quem atingiu a fase, após eliminar Roger Federer, então líder do ranking, e depois parou diante do argentino David Nalbandian. Kuerten, aliás, é o maior nome do Brasil no saibro, com três títulos em Paris (1997, 2000 e 2001). No feminino, o feito mais recente foi de Bia Haddad Maia, semifinalista em 2023.

Outros brasileiros que já chegaram às quartas incluem Carlos Lelé Fernandes e Maria Esther Bueno, na era amadora, além de Thomaz Koch e Fernando Meligeni, já na era aberta. Fonseca agora junta seu nome a essa seleta lista. A trajetória de Fonseca em Roland Garros 2025 tem sido avassaladora. Ele começou a campanha vencendo o espanhol Alejandro Davidovich Fokina na primeira rodada, depois superou o australiano Alex de Minaur em três sets, antes do épico confronto com Djokovic.

Contra Ruud, o brasileiro demonstrou um jogo agressivo de fundo de quadra, variando bem os ângulos e usando o saque como arma. No primeiro set, quebrou o saque norueguês no nono game e fechou com um ace. No segundo, Ruud equilibrou as ações e devolveu a quebra, empatando a partida. No terceiro set, Fonseca salvou dois break points e quebrou Ruud no 12º game para abrir vantagem.

No quarto, o brasileiro manteve a pressão e quebrou cedo, administrando a vantagem até fechar o jogo com um forehand vencedor. A torcida brasileira presente em Roland Garros vibrou a cada ponto, e Fonseca não escondeu a emoção após a vitória. Estou vivendo um sonho, disse o tenista em entrevista à organização do torneio. Sabia que seria difícil contra o Casper, ele é um grande jogador no saibro.

Mas eu confiei no meu tênis e no trabalho que venho fazendo. Agora é descansar e pensar no próximo desafio. Fonseca aguarda o vencedor do confronto entre o grego Stefanos Tsitsipas e o italiano Jannik Sinner para saber quem será seu adversário nas quartas de final. Independentemente do rival, o Brasil já tem um motivo de orgulho: ver um jovem de 19 anos escrevendo seu nome na história do tênis nacional.

O feito de Fonseca também chama atenção para a nova geração do tênis brasileiro. Com apenas 19 anos, ele já é o número 1 do país no ranking da ATP e vem colecionando marcas impressionantes. Em 2024, ele foi campeão do ATP 500 do Rio de Janeiro, tornando-se o mais jovem brasileiro a vencer um torneio desse nível. Agora, em Paris, ele mostra que pode competir de igual para igual com os melhores do mundo.

A expectativa é que, com essa campanha, Fonseca entre no top 20 do ranking mundial pela primeira vez na carreira. Para o tênis brasileiro, que não via um representante tão jovem e promissor desde os tempos de Kuerten, Fonseca representa uma esperança de novos títulos e glórias. A partida contra Ruud também teve um significado especial.

O norueguês é um dos especialistas no saibro, tendo sido vice-campeão de Roland Garros em 2023 e 2024, além de ter vencido o Masters 1000 de Monte Carlo neste ano. Superá-lo em uma quadra central lotada, com a pressão de um Grand Slam, mostra a resiliência e o talento de Fonseca. O brasileiro soube lidar com os momentos de tensão, como quando perdeu o segundo set e precisou se recompor.

No terceiro set, ele salvou um break point com um winner de backhand na linha, ponto que mudou o rumo da partida. A partir dali, Fonseca dominou as ações e não deu chances para Ruud reações no quarto set. Agora, o foco está nas quartas de final. Se vencer, Fonseca será o primeiro brasileiro a chegar à semifinal de Roland Garros desde Kuerten, em 2004.

O feito histórico está ao alcance do jovem, que já mostrou que não se intimida diante dos maiores nomes do tênis mundial. A torcida brasileira, que lotou as arquibancadas de Paris e acompanhou cada ponto pela televisão, já celebra o novo ídolo. E para Fonseca, o sonho continua: Quero ir até o fim, mas sei que preciso passo a passo.

O próximo jogo será o mais importante da minha vida, e vou dar o meu máximo para representar bem o Brasil. Com essa mentalidade, João Fonseca já é um vencedor, independentemente do que vier pela frente

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João Fonseca Roland Garros Tênis Brasileiro Casper Ruud Quartas De Final

 

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