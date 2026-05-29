João Fonseca Conquista Vitória Histórica em Roland Garros

O brasileiro João Fonseca conquistou uma vitória histórica sobre o sérvio Novak Djokovic em Roland Garros, avançando para as oitavas de final e arrecadando 285 mil euros (R$ 1,68 milhão). Este feito marca apenas a segunda virada sofrida pelo sérvio em sua carreira após tal vantagem.
Este feito marca apenas a segunda virada sofrida pelo sérvio em sua carreira após tal vantagem. Fonseca agora almeja as semifinais, onde o prêmio chega a 750 mil euros. O brasileiro realizou o maior feito de sua carreira ao vencer por 3 sets a 2 o sérvio Novak Djokovic, na quadra Philippe Chartrier, em Paris, França. Mais do que a vitória, o número 28 do mundo, conseguiu a difícil tarefa de virar um jogo contra o número 4.
Para se ter dimensão do feito, Fonseca se tornou apenas o segundo atleta na carreira do sérvio à conseguir superá-lo de virada após 2 sets de vantagem. O brasileiro João Fonseca faturou mais do que prestígio ao vencer o sérvio Novak Djokovic, em Roland Garros, nesta sexta-feira. A conquista da vaga nas oitavas de final do torneio rendeu 285 mil euros (R$ 1,68 milhão de reais, na cotação atual).
João Fonseca aplica segunda virada da carreira de Novak Djokovic após abrir 2 sets a 0, e avança em Roland Garros. João Fonseca supera Djokovic, maior vencedor da história do tênis, e avança às oitavas de Roland Garros. O valor do prêmio também pode servir de motivação para o brasileiro. Se alcançar as semifinais, João receberá 750 mil euros (4,4 milhões de reais).
Desta forma, Roland Garros paga melhor ao campeão do que o Aberto da Austrália (cerca de 2,5 milhões de euros), mas ainda menos do que Wimbledon (3,4 milhões de euros) e o US Open (4,3 milhões de euros)
