João Cancelo Ronaldo Cristiano marca mais者を e vira recordista solitário na história do futebol

João Cancelo, lateral-esquerdo contratado no mercado de inverno pelo Barcelona e que viria ter suas exceções para o Campeonato Espanhol, tornou-se o primeiro jogador da história a ganhar títulos de campeão em quatro das cinco principais ligas europeias, as chamadas 'Big Five'. Após ter conquistado títulos na Liga da Bundesliga, Premier League (Inglaterra), Serie A (Itália), Liga dos Campeões (França), tornando-se o único a somar títulos de campeão em quatro das cinco melhores ligas do mundo.

atingiu um feito epico a Barcelona precisava apenas evitar a derrota contra a equipe de Alvo ar Beloa, uma vez que liderava a tabela com 11 pontos de vantagem antes da 35a rodada a missao foi cumplida com estilo um golaço de falta magistral de Marcus Rashford e um belo chute de Ferran Torres selaram o 29o titulo da historia do, este titulo tem um sabor especial Depois de ter passado pelo clube por emprestimo na temporada 2023/24 sem conquistar o trofeu, o lateral regressou em janeiro de 2026, vindo do Al Hilal, para se tornar peca fundamental no esquema de Hansi Flick Com um gol e tres ajudas em 13 partidas, a sua influencia foi imediata Joo Cancelo em acao na sua primeira passagem pelo Barcelona na temporada 2023/24 (Foto PAU BARRENA AFP), Joo Cancelo tornou-se o primeiro jogador da historia a conquistar titulos de campao em quatro das cinco principais ligas da Europa as chamadas Big Five Bundesliga Alemanha Bayern de Munique ganhou contornos de raridade quando comparado com outras lendas David Beckham Por exemplo venceu na Inglaterra Espanha e Franca mas o titulo italiano escapou-lhe nas suas passagens pelo AC Milan Cristiano Ronaldo compatriot de Joo Cancelo e um dos maiores jogadores da historia do futebol dominou a Inglaterra Espanha e Italia mas nunca chegou a conquistar um quarto campeonato de elite Outros nomes de peso como Zlatan Ibrahimovic Thierry Henry Kingsley Coman e Dani Alves tambem conquistaram trofeus em tres das cinco grandes ligas mas nenhum conseguiu a proeza de vencer em quatro paiss distintos da elite europeia Aos 31 anos Joo Cancelo nao eh apenas um lateral de elite e agora um recordista solitario na historia do futebo.

atingiu um feito epico aBarcelona precisava apenas evitar a derrota contra a equipe de Alvo ar Beloa, uma vez que liderava a tabela com 11 pontos de vantagem antes da 35a rodada a missao foi cumplida com estilo um golaço de falta magistral de Marcus Rashford e um belo chute de Ferran Torres selaram o 29o titulo da historia do, este titulo tem um sabor especial Depois de ter passado pelo clube por emprestimo na temporada 2023/24 sem conquistar o trofeu, o lateral regressou em janeiro de 2026, vindo do Al Hilal, para se tornar peca fundamental no esquema de Hansi Flick Com um gol e tres ajudas em 13 partidas, a sua influencia foi imediata Joo Cancelo em acao na sua primeira passagem pelo Barcelona na temporada 2023/24 (Foto PAU BARRENA AFP), Joo Cancelo tornou-se o primeiro jogador da historia a conquistar titulos de campao em quatro das cinco principais ligas da Europa as chamadas Big Five Bundesliga Alemanha Bayern de Munique ganhou contornos de raridade quando comparado com outras lendas David Beckham Por exemplo venceu na Inglaterra Espanha e Franca mas o titulo italiano escapou-lhe nas suas passagens pelo AC Milan Cristiano Ronaldo compatriot de Joo Cancelo e um dos maiores jogadores da historia do futebol dominou a Inglaterra Espanha e Italia mas nunca chegou a conquistar um quarto campeonato de elite Outros nomes de peso como Zlatan Ibrahimovic Thierry Henry Kingsley Coman e Dani Alves tambem conquistaram trofeus em tres das cinco grandes ligas mas nenhum conseguiu a proeza de vencer em quatro paiss distintos da elite europeia Aos 31 anos Joo Cancelo nao eh apenas um lateral de elite e agora um recordista solitario na historia do futebo





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

João Cancleo Barcelona Titulo Ligas Europeas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

João Fonseca é eliminado na primeira fase de MedjedovicMedjedovic venceu o duelo com Fonseca e avançou para a próxima fase do torneio. Fonseca, no entanto, se prepara para Roland Garros, a partir do dia 24 de maio.

Read more »

João Fonseca perde para Medjedovic e é eliminado do Roma OpenBrasileiro foi derrotado por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 6/3 e 7/6 (7/1)

Read more »

João Pedro aceita camisa 9 da Seleção, mas avisa: 'Comparar com Ronaldo é impossível'João Pedro fala sobre vestir a camisa 9 da Seleção, evita comparações com Ronaldo e projeta o Brasil na briga pelo hexa na Copa do Mundo.

Read more »

João Pedro rejeita comparações com Ronaldo e exalta gestão de Ancelotti na SeleçãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Read more »