João Campos lidera disputa pelo governo de Pernambuco com 42% das intenções de voto, enquanto Raquel Lyra avança para 34%

Pesquisa da Quaest revela polarização na corrida ao governo de Pernambuco, com João Campos à frente, mas Raquel Lyra reduzindo a diferença. Aprovação da governadora sobe, enquanto a avaliação da gestão estadual melhora. Outros temas incluem impactos da guerra no Oriente Médio, uso de IA pelo Pentágono e investigações da Polícia Federal.
O ex-prefeito João Campos (PSB) lidera a disputa pelo governo de Pernambuco com 42% das intenções de voto, enquanto a governadora Raquel Lyra (PSD) aparece com 34%, segundo pesquisa da Quaest.
A diferença entre os dois candidatos, que devem protagonizar uma disputa polarizada, diminuiu de 31 para 8 pontos percentuais desde agosto do ano passado. Esse acirramento do pleito reflete uma queda de 13 pontos nas intenções de voto de Campos e um aumento de dez pontos para a governadora em um intervalo de nove meses. Em uma simulação de segundo turno, Campos venceria com 46% dos votos, contra 38% de Raquel Lyra.
O vereador Eduardo Moura (Novo) aparece com 3% das intenções de voto, enquanto Ivan Moraes (Psol) tem 1%. Indecisos representam 11% e votos brancos e nulos somam 9%. A pesquisa foi encomendada pela Genial Investimentos e realizada presencialmente com 900 eleitores entre 22 e 26 de abril, com margem de erro de três pontos percentuais e nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código PE-08904/2026.
Entre agosto e abril, a aprovação da governadora subiu de 51% para 62%, enquanto a reprovação caiu de 45% para 35%. A avaliação da gestão estadual também melhorou, com a parcela de eleitores que considera o governo positivo subindo de 32% para 36%. A fatia que classifica o governo como regular aumentou de 36% para 43%, enquanto a avaliação negativa recuou de 28% para 18%.
Em outros temas, a maior produtora off-shore de petróleo e gás da China, primeira de três gigantes estatais do país, mostrou resultados impactados pela guerra entre EUA, Israel e Irã. O Pentágono afirmou não ter interesse em usar IA para vigilância em massa de americanos ou desenvolver armas autônomas. A montadora americana registrou receitas de US$ 43,6 bilhões no primeiro trimestre, uma redução de 0,9% em relação ao mesmo período de 2025.
A plataforma de streaming registrou receitas de 4,53 bilhões de euros entre janeiro e março, alta de 8,2% na comparação anual. A Polícia Federal investiga uma associação criminosa envolvendo importadores, despachantes e servidores públicos suspeitos de facilitar contrabando e descaminho.
Por fim, a abertura recente dos spreads no crédito não sugere risco sistêmico, segundo a Absolute, com Paulo Bokel atribuindo o movimento a fatores técnicos, como fluxo e fim do suporte da MP 1.303, destacando que eventos de crédito são idiossincráticos
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