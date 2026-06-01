JLL reformula operação no Brasil e mira dobrar faturamento; EUA restringem chips da Nvidia à China e Irã sinaliza acordo

A consultoria imobiliária JLL anunciou reformulação no Brasil com nova liderança e meta de dobrar faturamento em três anos. Nos EUA, medida para barrar envio de chips de IA da Nvidia a empresas chinesas no exterior. Trump fala em acordo com Irã, enquanto inflação acelera na Europa e BCE deve subir juros.

A consultoria imobiliária JLL anunciou uma reformulação significativa de suas operações no Brasil no início do ano, com o fechamento de algumas áreas e uma mudança na liderança.

O novo plano estratégico, conduzido pelo CEO Washington Botelho, tem como meta ambiciosa dobrar o faturamento da empresa no país dentro de três anos. A medida reflete um movimento de reorganização interna em resposta aos desafios do mercado imobiliário brasileiro e busca reposicionar a JLL para um crescimento acelerado e sustentável. Nos Estados Unidos, o governo tomou uma medida inédita para interromper o envio de chips de inteligência artificial da Nvidia a empresas chinesas que operam fora da China.

A orientação inesperada surge após indícios de que os chips de IA mais avançados dos EUA podem ter sido desviados, por quase um ano, para subsidiárias de empresas chinesas de inteligência artificial instaladas em países como a Malásia. A ação reforça a tensão tecnológica entre Washington e Pequim e sinaliza um endurecimento dos controles de exportação de tecnologia sensível.

Enquanto isso, o ex-presidente Donald Trump, em postagem nas redes sociais, evitou mencionar as hostilidades recentes e reiterou que o Irã estaria disposto a fechar um acordo com Washington. Essa declaração ocorre em um contexto de movimentos positivos no mercado que, por um lado, compensaram a frustração dos investidores com a falta de avanços concretos nas negociações de paz no Golfo Pérsico.

No cenário econômico europeu, a inflação voltou a acelerar, reforçando as apostas de que o Banco Central Europeu (BCE) deverá promover nova alta de juros em sua próxima reunião. No Brasil, embora junho de 2026 não possua feriados nacionais, estados e municípios terão folgas locais ao longo do mês, como Corpus Christi, São João e São Pedro, oferecendo 'mini refúgios' para a população





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