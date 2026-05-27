JHSF expande marca Fasano com iates no Mediterrâneo e hotel em Portugal

A holding JHSF anuncia a expansão da marca Fasano para novos mercados internacionais com o lançamento do Fasano Yachts, uma frota de 12 iates em parceria com a Azimut que operará na Sardenha a partir de 2026, e o Fasano Cascais, hotel com residências previsto para 2028 em Portugal. A estratégia reforça o foco no segmento de altíssima renda e na oferta de experiências integradas de luxo.

A JHSF , holding brasileira com forte atuação no setor de luxo, expande sua marca Fasano para novos territórios internacionais com dois projetos distintos, mas alinhados à sua estratégia de crescimento no segmento de altíssima renda.

O primeiro é o lançamento do Fasano Yachts, uma operação de hospitalidade náutica que estará baseada na Sardenha, no Mediterrâneo, a partir do verão europeu de 2026. A frota será composta por 12 iates desenvolvidos em parceria com a fabricante italiana Azimut, com modelo de gestão atribuído à BYS International, empresa especializada em superiates que foi incorporada pela JHSF em 2025.

As embarcações oferecerão áreas de solarium, jacuzzi no deck traseiro e acesso direto ao mar, além de serviços integrados ao Fasano Al Mare Hotel e Beach Club, localizado também na Sardenha. Os hóspedes terão acesso à infraestrutura terrestre do hotel, incluindo spa, academia e restaurantes. As reservas já foram abertas e a temporada de operação está prevista entre julho e setembro, com ancoragem em pontos estratégicos como Porto Cervo e La Maddalena.

A iniciativa visa atender a um público resiliente em cenários de instabilidade econômica global,_entry into nautical hospitality as an extension of the integrated experiences ecosystem. O segundo projeto anunciado na mesma semana é o Fasano Cascais, hotel com residências de marca que será construído na Quinta da Marinha, em Cascais, Portugal, com abertura prevista para 2028. O empreendimento terá 97 quartos e suítes, projeto arquitetônico assinado pelo português Miguel Saraiva e interiores de Carolina Proto, do Estúdio Obra Prima.

A paleta de materiais naturais - pedra, madeira e cerâmica - referencia a paisagem costeira e a vegetação integrada à fachada. Além do hotel, haverá residências comercializadas pela Portugal Forbes Global Properties, com acesso aos serviços do hotel. O investimento conta com participação do BTG Pactual Asset Management e da Fortitude Capital, com promoção de Square View e Green Jacket. Entre as atrações culturais previstas está o Baretto, bar eleito o número 1 do mundo pela revista Wallpaper*.

Com Cascais, o portfólio internacional do Fasano se expande para incluir endereços em Nova York, Punta del Este, Londres, Milão e agora Portugal. A estratégia reforça a aposta da JHSF, que controla ativos da ordem de R$ 18,1 bilhões e já opera 45 restaurantes e 18 hotéis, na diversificação de suas operações de hospitalidade de luxo, combinando gastronomia, bem-estar e experiências autênticas em destinos selecionados, visando fidelizar um cliente de perfil global que valoriza exclusividade e integração de serviços.

A parceria com a Azimut para os iates e a escolha de arquitetos locais para Cascais demonstram cuidado com a identidade e a qualidade da execução, mantendo o DNA italiano da marca Fasano, mas adaptando-se ao contexto de cada localidade. A decisão de avançar em Portugal e no Mediterrâneo ocorre em um momento em que a demanda por turismo de alto padrão em regiões costeiras e com oferta de marina mostra sinais de recuperação, posicionando a JHSF para capturar esse movimento de forma acelerada





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