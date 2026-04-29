Jerome Powell encerra mandato no Fed e deixa legado marcado por desafios econômicos e críticas de Trump

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, conclui seu último mandato nesta quarta-feira, após oito anos no comando do banco central dos EUA. Seu legado inclui a gestão de crises como a pandemia de Covid-19 e a inflação persistente, além de enfrentar críticas intensas do presidente Donald Trump, que o acusou de prejudicar a economia com políticas monetárias inadequadas.

O presidente do Federal Reserve (Fed), Jerome Powell , encerra nesta quarta-feira (28) seu último mandato à frente do banco central dos Estados Unidos, após oito anos no cargo.

A expectativa é que o economista Kevin Warsh, indicado pelo presidente Donald Trump, assuma a liderança do Fed já na próxima reunião, marcada para os dias 16 e 17 de junho. O nome de Warsh será analisado por um comitê do Senado nesta quarta, antes de seguir para votação no plenário. Embora seu mandato como presidente tenha terminado, Powell ainda mantém uma cadeira no Fed e pode permanecer como diretor até janeiro de 2028.

Tradicionalmente, os presidentes do Fed deixam o cargo ao fim do mandato, mas Powell ainda não anunciou oficialmente sua decisão sobre permanecer na diretoria. Durante seu mandato, Powell enfrentou críticas intensas de Trump, que o xingou com termos como 'mula', 'cabeça oca' e 'estúpido'. O presidente americano também ordenou uma investigação contra Powell sobre os custos das reformas na sede do Fed, que foi encerrada pelo Departamento de Justiça dos EUA na última semana.

A trajetória de Powell no Fed foi marcada por desafios econômicos significativos, incluindo a pandemia de Covid-19, que desestabilizou a economia global e provocou uma alta nos preços em todo o mundo. Outros fatores, como a guerra entre Rússia e Ucrânia, iniciada em 2022, as tarifas globais impostas por Trump e a recente escalada de tensões no Oriente Médio, contribuíram para um cenário de inflação persistente. Em resposta, os juros nos EUA atingiram, em 2023, o maior nível desde 2001.

A partir do fim de 2024, a taxa básica começou a cair e hoje está na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano. As críticas de Trump a Powell se intensificaram em julho de 2025, quando o presidente o chamou de 'estúpido' e 'cabeça oca', acusando-o de prejudicar a economia com uma política monetária inadequada. No Brasil, o presidente Lula também criticou o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, embora sem o mesmo tom ofensivo adotado por Trump.

A pressão de Trump contra Powell começou nos primeiros meses de seu mandato e incluiu a abertura de uma investigação sobre os custos das reformas na sede do Fed. Essa investigação foi encerrada na última sexta-feira (24) pelo Departamento de Justiça, que concluiu que não havia fundamento para as acusações. A decisão foi celebrada por senadores republicanos, como Thom Tillis, da Carolina do Norte, que havia prometido bloquear todas as nomeações para o Fed enquanto a investigação estivesse em curso.

Powell foi investigado por supostamente ter mentido ao Congresso sobre os custos e características da reforma da sede do Fed, que chegou a estimativas de cerca de US$ 2,5 bilhões (R$ 12,5 bilhões). Nenhuma acusação formal foi apresentada contra ele. Nesta quarta-feira, o Fed deve manter a taxa básica de juros na faixa de 3,50% a 3,75% ao ano, conforme estimativas do mercado financeiro.

Agora, a atenção se volta para os rumos da política monetária dos EUA após a saída de Powell do comando da instituição





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