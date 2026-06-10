Jennifer Lopez Recounts How 'Eunice Paiva' Helped Her Heal After Divorce and Strengthen Her Relationship with Father

Jennifer Lopez, who starred in the Netflix film 'Eunice Paiva,' shared how the Brazilian movie helped her heal after her divorce and strengthen her relationship with her father. The film, based on a biographical book by Marcelo Rubens Paiva, tells the story of Eunice Paiva, who went through the ordeal of her husband's disappearance during the military dictatorship and raised her four children alone.
Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva, o filme dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello narra a história de Eunice Paiva , que sofreu com o sequestro do marido, o deputado Rubens Paiva, na ditadura militar, e que, além de criar os quatro filhos sozinha, lutou a vida inteira pelo reconhecimento da morte do pai de família.
Recém-lançada na Netflix, a atriz falou sobre como o filme brasileiro a ajudou a enfrentar seu divórcio de Ben Affleck e a estreitar sua relação com o próprio pai, David Lopez, com quem ela assistiu ao filme.
"Eu estava passando por um divórcio e pensando muito nos meus filhos — como você faz quando algo assim acontece na sua vida. E assistimos ao filme, que eu não sabia nada sobre quando sentei para assistir. E eu estou assistindo a esse filme na cama, e meu pai está no sofá na frente e estou vendo a cabeça dele o tempo inteiro.
Há aquela cena no começo em que eles estão todos juntos na praia, e aí essa mulher passa a vida toda tentando provar que o marido dela era real, que ele não desapareceu simplesmente. Ela queria a certidão de óbito. E continuou seu caminho, criando todas essas crianças sozinha e ela finalmente consegue no final", relembrou Jennifer sobre o papel de Fernanda Torres como a viúva Eunice Paiva.
"E algo aconteceu na minha cabeça e eu comecei a chorar, comecei a calcular todas as minhas experiências com meus filhos, com meu pai, como se tudo tivesse acontecido de uma só vez. E meu pai e toda a minha família sabia que eu estava passando por um momento difícil.
E ele vira como se nada estivesse acontecendo, se vira e vê meu rosto — porque eu estava chorando silenciosamente –, aí ele pergunta: ‘Oh, baby, o que há de errado? ’. Pais são tão importantes. Ele veio até mim e afagou o meu rosto, me disse: ‘Eu te amo, eu sempre amei você’.
E isso foi o que mudou a minha vida naquele momento, porque acho que, às vezes, quando somos crianças, não sabemos que nossos pais nos amam. Mesmo sabendo que eles nos amam. Entende o que quero dizer?
", contou a atriz. "Ele sabia que era isso que eu precisava ouvir. E isso curou uma parte de mim. Uma parte que precisava ser curada para eu conseguir seguir em frente na minha vida. E desse tipo de relacionamento na minha vida", completou ela
Jennifer Lopez Divorce Healing Relationship With Father Eunice Paiva Brazilian Film Walter Salles Fernanda Torres Selton Mello
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