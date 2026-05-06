Jeff Bezos enfrenta problemas com seu megaiate de luxo que não cabe em portos

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, está lidando com dificuldades logísticas devido ao tamanho do seu iate Koru, que não cabe na maioria dos portos. O bilionário já foi impedido de atracar em várias ocasiões, incluindo durante seu casamento em Veneza.

O bilionário Jeff Bezos , fundador da Amazon , está enfrentando um dilema inesperado com seu megaiate de luxo, o Koru . Com 127 metros de comprimento, o iate é um dos maiores barcos à vela do mundo, capaz de acomodar até 18 hóspedes e equipado com três decks abertos, piscina, cinema e salas de conferência.

Além disso, conta com uma tripulação de 40 pessoas para atender às necessidades do bilionário. O projeto, no entanto, se tornou um pesadelo logístico. Bezos investiu 430 milhões de euros (mais de R$ 2,4 bilhões) na construção do iate e mais 75 milhões de euros (cerca de R$ 432 milhões) em uma embarcação de apoio de 76 metros, que inclui um hangar para helicóptero e espaço para jetskis.

A manutenção anual dos dois navios custa cerca de 26 milhões de euros (R$ 149 milhões). O principal problema é o tamanho do Koru, que não cabe na maioria dos portos. Em várias ocasiões, Bezos foi impedido de atracar, como durante uma viagem à Costa Rica e no Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco em 2025, quando teve que ancorar em alto-mar.

Até mesmo durante seu casamento em Veneza, na Itália, o iate não conseguiu chegar perto da lagoa para a cerimônia. Além das dificuldades logísticas, o tamanho e as personalizações do Koru tornaram o iate facilmente reconhecível, o que tem sido um incômodo para Bezos, que prefere privacidade. A situação revela os desafios enfrentados por bilionários ao investir em projetos de luxo que, apesar de impressionantes, podem se tornar verdadeiras dores de cabeça





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