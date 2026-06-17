JBS anuncia nova estratégia de crescimento e redução de investimentos para 2026

A JBS divulgou em Nova York seu plano de foco em produtos de maior valor agregado, eficiência operacional e marcas fortes, com corte de US$ 400 milhões nos investimentos de 2026. A empresa destaca expansão em processados, prontos para consumo e marcas próprias, investimentos em suínos nos EUA e Seara, e oportunidades no Brasil e no Oriente Médio.

A JBS , uma das maiores empresas do setor de proteínas do mundo, apresentou esta semana em Nova York sua estratégia de crescimento para os próximos anos, destacando a aposta em produtos de maior valor agregado , ganhos de eficiência operacional e fortalecimento de marcas.

Durante o encontro com investidores, a companhia anunciou uma redução de aproximadamente US$ 400 milhões nos investimentos previstos para 2026, refletindo uma postura mais cautelosa em relação à alavancagem financeira em um cenário econômico desafiador. A empresa reafirmou que concentrará esforços na expansão de segmentos mais rentáveis, como alimentos processados, produtos prontos para consumo e marcas próprias, estratégia que vem sendo implementada em suas unidades de negócio ao redor do mundo, abrangendo operações de bovinos, aves, suínos e ovos.

Na divisão de carne suína norte-americana, a JBS destacou um investimento de US$ 170 milhões em uma nova unidade de produção de linguiças na região de Perry, em Iowa, com conclusão prevista para janeiro de 2027. Este projeto faz parte da ampliação da presença em segmentos de maior margem.

A marca Seara foi apontada como um dos principais vetores de crescimento do grupo, com investimentos acumulados de R$ 10,2 bilhões entre 2021 e 2025, que elevaram a capacidade produtiva e ampliaram a participação em mercados como o de pizzas congeladas. A companhia informou que os ganhos de eficiência e inovação já começam a se refletir em aumento de volumes e rentabilidade.

No Brasil, a JBS vê potencial de crescimento da produção bovina com ganhos de produtividade, podendo elevar o processamento semanal de cerca de 200 mil para 230 mil cabeças utilizando a estrutura existente, sem necessidade de novos investimentos relevantes. A empresa reforçou a importância das exportações brasileiras de proteínas, especialmente de carne de frango e suína, e identifica oportunidades de expansão em mercados do Oriente Médio.

Um dos destaques é o investimento de US$ 150 milhões em Omã, projeto que poderá gerar receita anual de até US$ 1,5 bilhão quando operar em plena capacidade. A JBS também informou que o CVM aprovou a dupla listagem das ações no Brasil e nos EUA, um passo importante para sua estratégia de valorização e acesso a capital





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