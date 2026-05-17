Javi Guerra e Hugo Duro marcaram para os seus lados, mas faltou recompensa para o Valenciano

O jogo entre Real Sociedad e Valencia terminou empatado em 1-1. Depois de abrir o placar com Pablo Marín, o Valenciano seguiu pressionando e, em seguida, sofreu a inimizade do throws rojigualdo. Mesmo assim, Javier Guerra e Hugo Duro fizeram gols poderosos, mas a melhor ocasião para o Valenciano não foi aproveitada

Javi Guerra sofreu uma falta no campo defensivo em uma clara oportunidade para o Valencia no. Hugo Duro marcou para o Real Sociedad , capitalizando um passe em profundidade de Eray Cömert.

Brais Méndez, do Real Sociedad, também desperdiçou uma boa chance, chutando apenas para fora do gol. Na resposta, Javi Guerra marcou com um chute de fora da área, mas foi impedido. Pablo Marín fez o 1-0 com um chute preciso de fora da área, ajudado por Aritz Elustondo. Filip Ugrinic, por sua vez, errou uma grande chance, chutando para fora do gol.

Aihen Muñoz, no entanto, fez a diferença com um cruzamento cruzado perfeito, que ajeitou diante de Aritz Elustondo e deixou o placar em 1-0 a favor do Real Sociedad





Lance! / 🏆 30. in BR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Real Sociedad Valencia Javi Guerra Hugo Duro Brais Méndez Filip Ugrinic Jesús Vázquez Aihen Muñoz

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Análise: Hugo Calderano, o quebrador de barreiras, chega a 400 semanas no topoHugo Calderano completa 400 semanas no Top 20 do ranking mundial e relembra sequência de títulos, finais e recordes entre 2025 e 2026.

Read more »

Corinthians aceita negociar Hugo Souza por R$ 76,8 milhõesAlém do goleiro, Yuri Alberto, Breno Bidon, Bidu, Matheuzinho e Memphis podem deixar o clube

Read more »

Hugo Motta diz que abertura de CPI do Master terá 'tratamento regimental'Congresso Nacional acumula sete pedidos; do total, cinco já reuniram as assinaturas mínimas, mas não tiveram andamento

Read more »

CPI do Banco Master terá 'tratamento regimental', diz Hugo MottaA CPI do Banco Master deve seguir ordem cronológica na Câmara, segundo Hugo Motta, enquanto parlamentares apontam falta de interesse político na investigação.

Read more »