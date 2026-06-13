Jardim Botânico do Rio celebra 218 anos com entrada gratuita e lança Passaporte da Biodiversidade

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro completou 218 anos no último sábado (13) com entrada gratuita, recorde de público e o lançamento do Passaporte do Jardim, uma experiência interativa que guia os visitantes por coleções botânicas e espaços históricos, com carimbos e recompensas. A iniciativa reforça a missão do jardim como centro de pesquisa e conservação ambiental.

No último sábado, dia 13, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro completou 218 anos de história com entrada gratuita , atraindo um público recorde. Até o meio-dia, 4,8 mil visitantes já haviam passado pelo local, que ofereceu uma programação especial em comemoração à data.

Entre os frequentadores, havia desde moradores locais até turistas, todos impressionados com a beleza e a importância do espaço. Dona Aureli Barros, de 77 anos, e sua irmã Meire Teixeira, de 71, descobriram o aniversário e decidiram aproveitar: "Ontem eu soube do aniversário do Jardim e disse para minha irmã: 'Amanhã eu tenho que conhecer aquela maravilha'. E aqui estamos, nesse espaço verde maravilhoso. Agora vou virar frequentadora assídua", contou Aureli.

As designers Anita Ferreira e Brigida de Paiva elogiaram a inovação trazida pelo lançamento do Passaporte do Jardim Botânico, um projeto interativo que transforma a visita em uma experiência de descoberta.

"Hoje em dia vemos muitos projetos virtuais. Esse passaporte é do mundo real, tem forma interativa que faz com que os visitantes conheçam todos os espaços do Jardim Botânico", afirmou Anita.

"Com o passaporte, temos como saber mais sobre a história do Jardim Botânico, das espécies botânicas. Muito legal", completou Brigida. Além de celebrar o aniversário, o evento marcou o lançamento oficial do Passaporte do Jardim Botânico, que pode ser adquirido por R$ 15 na loja da Associação de Amigos. O primeiro a comprar foi Diego Rodrigues, produtor de vídeos de 35 anos, que chegou às 7h20.

Para ele, a iniciativa amplia as possibilidades de visita: "Para quem já conhece o Jardim Botânico é uma oportunidade de aprofundar a visita e, para quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer com outra visão". O passaporte, que também terá versões em inglês e espanhol, convida o visitante a se tornar um "aventureiro da biodiversidade".

Em vez de apenas percorrer as aleias históricas, o público poderá interagir com coleções botânicas, estufas, monumentos e espaços culturais, coletando carimbos em 11 pontos do arboreto e três do corredor cultural. Ao finalizar o percurso, recebem brindes exclusivos e pins colecionáveis inspirados em símbolos icônicos do jardim, como a aleia das palmeiras-imperiais, a flor de pau-brasil, a vitória-régia, a flor-de-jade e o bastão-do-imperador.

Inaugurado em 13 de junho de 1808 por Dom João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado inicialmente para aclimatar espécies vegetais de diferentes partes do mundo. Hoje, é uma das mais importantes instituições de pesquisa e conservação ambiental do Brasil, recebendo 748 mil visitantes em 2025 e abrigando quase 25 mil plantas em suas Coleções Vivas.

A diretora de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia, Marcia Faraco, destessa que o jardim vai muito além de um espaço de visitação.

"Somos muito mais do que um jardim. Por trás de cada espécie botânica, existe um amplo trabalho de pesquisa, conservação e produção de conhecimento científico. Além de um espaço de visitação, o Jardim Botânico do Rio atua na conservação da flora. Assim, criamos o passaporte para qualificar a visitação de maneira lúdica, valorizar nossos recursos naturais, para que o visitante saiba diferenciar uma orquídea de uma bromélia, reconhecer o pau-brasil, por exemplo".

A qualidade da experiência oferecida já foi reconhecida internacionalmente: o local recebeu o prêmio Travelers' Choice do Tripadvisor, figurando entre os 10% melhores do mundo e ocupando a terceira posição entre mais de 4 mil atividades listadas no Rio de Janeiro, atrás apenas do Pão de Açúcar e do Corcovado. A iniciativa do passaporte, inspirada em dinâmicas de gamificação e nos tradicionais passaportes de viagem, une educação ambiental, divulgação científica e entretenimento, reforçando o papel do jardim como centro de conocimiento e preservação da biodiversidade brasileira





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