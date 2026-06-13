Jardim Botânico do Rio celebra 218 anos com entrada gratuita e lança Passaporte da Biodiversidade

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro completou 218 anos no último sábado (13) com entrada gratuita, recorde de público e o lançamento do Passaporte do Jardim, uma experiência interativa que guia os visitantes por coleções botânicas e espaços históricos, com carimbos e recompensas. A iniciativa reforça a missão do jardim como centro de pesquisa e conservação ambiental.
No último sábado, dia 13, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro completou 218 anos de história com entrada gratuita , atraindo um público recorde. Até o meio-dia, 4,8 mil visitantes já haviam passado pelo local, que ofereceu uma programação especial em comemoração à data.
Entre os frequentadores, havia desde moradores locais até turistas, todos impressionados com a beleza e a importância do espaço. Dona Aureli Barros, de 77 anos, e sua irmã Meire Teixeira, de 71, descobriram o aniversário e decidiram aproveitar: "Ontem eu soube do aniversário do Jardim e disse para minha irmã: 'Amanhã eu tenho que conhecer aquela maravilha'. E aqui estamos, nesse espaço verde maravilhoso. Agora vou virar frequentadora assídua", contou Aureli.
As designers Anita Ferreira e Brigida de Paiva elogiaram a inovação trazida pelo lançamento do Passaporte do Jardim Botânico, um projeto interativo que transforma a visita em uma experiência de descoberta.
"Hoje em dia vemos muitos projetos virtuais. Esse passaporte é do mundo real, tem forma interativa que faz com que os visitantes conheçam todos os espaços do Jardim Botânico", afirmou Anita.
"Com o passaporte, temos como saber mais sobre a história do Jardim Botânico, das espécies botânicas. Muito legal", completou Brigida. Além de celebrar o aniversário, o evento marcou o lançamento oficial do Passaporte do Jardim Botânico, que pode ser adquirido por R$ 15 na loja da Associação de Amigos. O primeiro a comprar foi Diego Rodrigues, produtor de vídeos de 35 anos, que chegou às 7h20.
Para ele, a iniciativa amplia as possibilidades de visita: "Para quem já conhece o Jardim Botânico é uma oportunidade de aprofundar a visita e, para quem não conhece, é uma oportunidade de conhecer com outra visão". O passaporte, que também terá versões em inglês e espanhol, convida o visitante a se tornar um "aventureiro da biodiversidade".
Em vez de apenas percorrer as aleias históricas, o público poderá interagir com coleções botânicas, estufas, monumentos e espaços culturais, coletando carimbos em 11 pontos do arboreto e três do corredor cultural. Ao finalizar o percurso, recebem brindes exclusivos e pins colecionáveis inspirados em símbolos icônicos do jardim, como a aleia das palmeiras-imperiais, a flor de pau-brasil, a vitória-régia, a flor-de-jade e o bastão-do-imperador.
Inaugurado em 13 de junho de 1808 por Dom João VI, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro foi criado inicialmente para aclimatar espécies vegetais de diferentes partes do mundo. Hoje, é uma das mais importantes instituições de pesquisa e conservação ambiental do Brasil, recebendo 748 mil visitantes em 2025 e abrigando quase 25 mil plantas em suas Coleções Vivas.
A diretora de Conhecimento, Ambiente e Tecnologia, Marcia Faraco, destessa que o jardim vai muito além de um espaço de visitação.
"Somos muito mais do que um jardim. Por trás de cada espécie botânica, existe um amplo trabalho de pesquisa, conservação e produção de conhecimento científico. Além de um espaço de visitação, o Jardim Botânico do Rio atua na conservação da flora. Assim, criamos o passaporte para qualificar a visitação de maneira lúdica, valorizar nossos recursos naturais, para que o visitante saiba diferenciar uma orquídea de uma bromélia, reconhecer o pau-brasil, por exemplo".
A qualidade da experiência oferecida já foi reconhecida internacionalmente: o local recebeu o prêmio Travelers' Choice do Tripadvisor, figurando entre os 10% melhores do mundo e ocupando a terceira posição entre mais de 4 mil atividades listadas no Rio de Janeiro, atrás apenas do Pão de Açúcar e do Corcovado. A iniciativa do passaporte, inspirada em dinâmicas de gamificação e nos tradicionais passaportes de viagem, une educação ambiental, divulgação científica e entretenimento, reforçando o papel do jardim como centro de conocimiento e preservação da biodiversidade brasileira
Jardim Botânico Do Rio Aniversário 218 Anos Entrada Gratuita Passaporte Interativo Biodiversidade Pesquisa Científica Conservação Ambiental Travelers' Choice Tripadvisor
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Delegado da PF é condenado por corrupção e lavagem de dinheiro no Rio | Rio de JaneiroLorenzo Martins Pompílio da Hora deverá cumprir a pena de dez anos e seis meses de prisão em regime fechado; ele também perdeu o cargo público
Read more »
MAR e Jardim Botânico de graça, GP Brasil, peças e shows: as boas do fim de semana no Rio de JaneiroDicas de programas na cidade de sexta (13) a domingo (15)
Read more »
Moradores pressionam e Rio das Ostras endurece cobranças por melhorias nos serviços da Rio+ Saneamento | Rio das OstrasReclamações sobre vazamentos, obras inacabadas e falhas no atendimento levaram o SAAE a reforçar a fiscalização e acionar a agência reguladora
Read more »
Fiscalização descarta mais de 160 kg de alimentos impróprios em restaurantes do Rio | Rio de JaneiroEntre os produtos estavam carnes, peixes, camarões, salmão, carne seca, queijos, frango e pato
Read more »