Jaques Wagner Suspeito de Receber Propina e Lobby para Banco Master

Investigação da Polícia Federal aponta indícios de propina e lobby para o conglomerado financeiro Master, liderado por Daniel Vorcaro, envolvendo o líder do governo no Senado, Jaques Wagner.

O escândalo Master atinge Jaques Wagner , líder do governo no Senado, com buscas e apreensão de dinheiro em suas residências. Ele é suspeito de receber propina, incluindo um apartamento de R$ 2,45 milhões, e de fazer lobby para o banco.

A PF avança na investigação, revelando ligações com o PT da Bahia e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Em sua última edição, VEJA revelou detalhes da segunda tentativa de Daniel Vorcaro de fechar um acordo de delação premiada com a Justiça. Nas conversas com os investigadores, advogados do banqueiro ofereceram revelações graves e surpreendentes. Em troca de benefícios, como a redução de pena, o dono do Banco Master se dispôs a contar certos segredos.

O mais bombástico deles envolvia o presidente do Congresso, senador Davi Alcolumbre (União Brasil-AP). De acordo com o relato, o parlamentar teria recebido 30 milhões de dólares, cerca de 155 milhões de reais, numa conta secreta no exterior. Se o acordo fosse aceito, o ex-banqueiro prometia dar detalhes da operação: quem fez a transação, como foi realizada e, principalmente, o que teria justificado o pagamento.

Em outro capítulo, Vorcaro se oferecia para narrar a nebulosa história que está na origem de sua meteórica ascensão: a relação com o PT da Bahia. Se o acordo fosse aceito, ele se dispôs a falar sobre uma parceria com o governo baiano na época em que o estado foi comandado por Rui Costa, ex-ministro-chefe da Casa Civil do governo, e pelo hoje senador Jaques Wagner, líder do governo no Senado. A colaboração, no entanto, foi recusada.

Na avaliação da Polícia Federal e da Procuradoria-Geral da República, a proposta não apresentava fatos novos em relação ao que os investigadores já sabiam sobre o escândalo. Além disso, o ex-banqueiro não teria assumido um compromisso efetivo com a devolução de valores para cobrir o rombo estimado em mais de 60 bilhões de reais. As investigações da PF prosseguem, independentemente da colaboração de Vorcaro.

Na quinta-feira 18, uma operação de busca e apreensão procurou avançar justamente em um dos pontos citados pelo ex-banqueiro na tentativa de delação. Jaques Wagner foi o alvo principal da nova etapa da Operação Compliance Zero. Os agentes realizaram buscas nas residências do senador em Brasília e Salvador, onde foram apreendidos, respectivamente, 49 000 dólares e 33 000 euros em espécie. Ele é um dos políticos historicamente mais próximos do presidente Lula.

As investigações o apontam como suspeito de receber propina do conglomerado financeiro comandado por Daniel Vorcaro. As vantagens incluem viagens em jatos disponibilizados pelo Master, ingressos para shows no exterior e um luxuoso apartamento no valor de 2,45 milhões de reais. O imóvel, localizado em uma área nobre de Salvador, foi adquirido por fundos ligados a Augusto Ferreira Lima, ex-sócio de Vorcaro.

Os indícios que conectam o líder do governo Lula ao escândalo do Master foram encontrados nos celulares de Augusto Lima. Mensagens revelam que o senador atuava abertamente em defesa dos interesses do banco. Orientado pelo empresário, ele fez lobby pela aprovação de uma emenda que beneficiava diretamente o Master. Ela aumentava de 250 000 para 1 milhão de reais a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos.

A emenda, que acabou rejeitada, foi apresentada pelo senador Ciro Nogueira (PP-PI), também investigado no escândalo. No ano passado, Wagner também atuou intensamente para tentar viabilizar a venda do Master ao Banco de Brasília (BRB).

‘Você faz parte disso’, disse Lima. A parceria e a relação de intimidade entre o senador petista e o Master aparecem com clareza na investigação.

No mandado de busca autorizado pelo, são reproduzidos diálogos em que Jaques Wagner pede a Augusto Lima — e é prontamente atendido — ingressos para um show em Los Angeles, nos Estados Unidos, a cessão de um jatinho particular para uma viagem ao Rio de Janeiro e a finalização da compra do apartamento — ‘a unidade é a 1702 e o preço é de 2,45’, escreveu o senador, repassando ao empresário o contato do gerente da construtora. O imóvel, que está em construção e em nome de terceiros, tem quatro suítes, área de lazer com piscina, spa, quadra de tênis, academia e salão de festas.

Em videoconferências e chamadas de voz analisadas pela PF, percebe-se que os operadores da compra do apartamento utilizavam códigos para ocultar o negócio.

‘A expressão ‘altura do vão é 2,45 m’, em contexto dissociado de explicação técnica suficiente, foi interpretada pela autoridade policial como possível linguagem cifrada relativa ao valor do imóvel’





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