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Japão planeja experimento inédito para transmitir energia solar do espaço para a Terra usando micro-ondas

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Japão planeja experimento inédito para transmitir energia solar do espaço para a Terra usando micro-ondas
Energia Solar No EspaçoTransmissão De Energia Por Micro-OndasJAXA
📆4/29/2026 5:18 AM
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O Japão está prestes a realizar um experimento pioneiro para transmitir eletricidade gerada por painéis solares no espaço para a Terra usando micro-ondas. O projeto Ohisama, liderado pela Jaxa, tem como objetivo verificar a viabilidade dessa tecnologia, que poderia ajudar a solucionar a escassez de energia e apoiar futuras missões lunares. O experimento, previsto para 2026, envolverá o lançamento de um satélite equipado com um painel solar de 2 metros de diâmetro, que converterá a eletricidade em micro-ondas e a transmitirá para receptores na província de Saitama. A Jaxa também planeja lançar um grande satélite gerador de energia em órbita geoestacionária até 2050, capaz de produzir 1 gigawatt de eletricidade.

O Japão está prestes a realizar um experimento inovador para transmitir eletricidade gerada por painéis solares no espaço para a Terra usando micro-ondas, uma iniciativa que poderia revolucionar a forma como lidamos com a escassez de energia e apoiar futuras missões lunares.

A Agência de Exploração Aeroespacial do Japão (Jaxa), em parceria com a Japan Space Systems e outras organizações, planeja conduzir o teste durante o ano fiscal de 2026, que se encerra em 31 de março de 2027. O experimento envolverá o lançamento de um pequeno satélite equipado com um painel solar de aproximadamente 2 metros de diâmetro, que será colocado em órbita a uma altitude de cerca de 450 quilômetros.

Lá, o painel converterá a eletricidade em micro-ondas e a transmitirá para um local específico no Japão. Batizado de Ohisama, que significa sol em japonês, o projeto tem como objetivo verificar a capacidade do satélite de transmitir eletricidade conforme projetado e determinar a área de cobertura necessária para os receptores de micro-ondas em solo.

A energia transmitida poderá se espalhar por uma faixa de 20 a 40 quilômetros, com receptores instalados em um raio de 40 quilômetros, centrados na província de Saitama, perto de Tóquio. Vários testes de transmissão serão realizados ao longo de vários meses.

Em 2023, o Instituto de Tecnologia da Califórnia (Caltech) transmitiu com sucesso micro-ondas de um satélite para a Terra, mas o projeto da Jaxa pretende ser o primeiro no mundo a extrair eletricidade de micro-ondas recebidas do espaço, embora a capacidade de geração de energia do satélite seja relativamente pequena, de até 720 watts. O projeto também investigará os efeitos das micro-ondas na ionosfera, a camada superior da atmosfera, que contém plasma composto de elétrons e íons.

Se esse plasma for perturbado pelas transmissões de energia do satélite, poderá interferir nas ondas de rádio usadas pelo Sistema de Posicionamento Global (GPS) e pelas comunicações sem fio. O satélite de teste será lançado usando um pequeno foguete Kairos, em desenvolvimento pela startup japonesa Space One.

A geração de energia solar no espaço não é afetada pelas condições climáticas e a forte radiação solar permite uma eficiência de geração de energia aproximadamente cinco vezes maior que a dos sistemas terrestres, tornando-se uma opção viável para áreas com escassez de eletricidade. A Jaxa tem planos ambiciosos de lançar um grande satélite gerador de energia em órbita geoestacionária a uma altitude de aproximadamente 36 mil quilômetros até 2050, capaz de produzir 1 gigawatt de eletricidade, o equivalente a uma usina nuclear.

Embora o custo de construção de um satélite desse porte possa chegar a 1,2 trilhão de ienes (US$ 7,5 bilhões), o objetivo do projeto é manter os custos de geração de energia em torno de 7 a 10 ienes por quilowatt, comparáveis aos de usinas solares terrestres. Para concretizar essa visão, será necessário implantar painéis solares que cubram 2,5 quilômetros quadrados. A Jaxa está planejando experimentos para tentar desdobrar e construir grandes estruturas no espaço.

A geração de energia solar no espaço foi proposta pela primeira vez nos Estados Unidos em 1968, mas ainda não foi concretizada devido ao grande número de foguetes necessários para transportar o equipamento. Empresas como a SpaceX, que entraram no setor de lançamento de foguetes na década de 2010, aumentaram a capacidade de transporte e reduziram alguns obstáculos. A tecnologia para transmitir eletricidade do espaço também poderia ser usada na exploração lunar.

O programa Artemis, liderado pelos Estados Unidos, está considerando a construção de uma base perto do polo sul da Lua, uma área onde a geração de eletricidade pode ser difícil devido à limitada incidência de luz solar. Transmitir eletricidade de um satélite gerador de energia em órbita da Lua poderia fornecer energia para robôs e veículos exploradores, mesmo perto do polo sul.

O Projeto Ohisama demonstrará tecnologias utilizáveis na exploração lunar, como o controle de atitude de satélites e o controle de micro-ondas, disse Koji Tanaka, professor associado da Jaxa. A concretização da geração de energia solar a partir do espaço também exigirá o estabelecimento de marcos legais. São necessárias regras para garantir a segurança das frequências de micro-ondas usadas para a transmissão de energia, disse Hiroki Yanagawa, vice-diretor da unidade de observação de satélites da Japan Space Systems

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