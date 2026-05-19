Japão: Economia cresce mais rápido do que o esperado, mas choque energético da guerra no Irã pode afetar crescimento

A economia do Japão cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre devido à solidez das exportações e do consumo, mas esse ímpeto enfrentará um teste severo à medida que a força total do choque energético da guerra no Irã se faça sentir entre as empresas e os consumidores. O economista executivo sênior do Dai-ichi Life Research Institute, Yoshiki Shinke, disse que a economia tem alguns amortecedores para resistir ao choque energético. A economia pode contrair no segundo trimestre, mas se o problema for apenas o aumento geral dos preços, ela provavelmente poderá retomar a recuperação depois disso. Se houver grandes interrupções no fornecimento, os danos ao crescimento podem ser tão graves que o Banco do Japão não terá espaço para aumentar os juros em junho.

A economia do Japão cresceu mais rápido do que o esperado no primeiro trimestre devido à solidez das exportações e do consumo, mas esse ímpeto enfrentará um teste severo à medida que a força total do choque energético da guerra no Irã se faça sentir entre as empresas e os consumidores.

O economista executivo sênior do Dai-ichi Life Research Institute, Yoshiki Shinke, disse que a economia tem alguns amortecedores para resistir ao choque energético. A economia pode contrair no segundo trimestre, mas se o problema for apenas o aumento geral dos preços, ela provavelmente poderá retomar a recuperação depois disso. Se houver grandes interrupções no fornecimento, os danos ao crescimento podem ser tão graves que o Banco do Japão não terá espaço para aumentar os juros em junho.

O segundo trimestre consecutivo de expansão na quarta maior economia do mundo foi sustentado por exportações sólidas, com a demanda externa líquida acrescentando 0,3 ponto percentual ao crescimento, em relação ao trimestre anterior, sugerindo que os lucros corporativos robustos e os ganhos salariais constantes estavam apoiando a recuperação. Mas analistas esperam que o crescimento diminua nos próximos trimestres, à medida que se intensificam as consequências do conflito no Oriente Médio, que causou uma interrupção sem precedentes no fornecimento de petróleo.

Acreditamos que o PIB do primeiro trimestre já ficou para trás e esperamos que a economia sinta as pressões dos custos altos de energia no futuro. Os preços mais altos da energia e a elevada incerteza limitarão o consumo e o investimento no curto prazo





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