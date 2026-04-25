Japão Autoriza Venda de Armamento Letal e Intensifica Tensões com a China

Sob a liderança da primeira-ministra Sanae Takaichi, o Japão expande suas capacidades de defesa, permitindo a venda de armamento para países parceiros e provocando reações da China. A notícia explora a trajetória de Takaichi e o contexto geopolítico da decisão.

O Japão expandiu significativamente suas capacidades de defesa, autorizando a venda de armamento letal em cinco categorias cruciais – resgate, transporte, alerta, vigilância e retirada de minas – para nações parceiras com as quais mantém acordos de defesa.

Esta decisão, tomada sob a liderança da primeira-ministra Sanae Takaichi, marca uma mudança notável na política de defesa do país, tradicionalmente caracterizada por uma postura pacifista. A medida provocou uma forte reação da China, que acusou o Japão de abandonar seus princípios pacifistas e de embarcar em uma 'militarização imprudente', intensificando as tensões geopolíticas na região.

A postura firme de Takaichi em relação a Pequim, desde que assumiu o cargo em outubro de 2025, tem sido um fator determinante nesta mudança de política. A ascensão de Sanae Takaichi à primeira-ministra em 2025 foi um marco histórico para o Japão, não apenas por sua postura desafiadora em relação à China, mas também por ser a primeira mulher a ocupar o cargo.

Sua trajetória política é singular, tendo conquistado a liderança do Partido Liberal Democrata (PLD) em um momento de desgaste para o partido, marcado por escândalos e a ascensão de novas forças conservadoras. A revista The Economist a descreveu como 'a mulher mais poderosa do mundo', refletindo o impacto de sua liderança. Takaichi, nascida em 1961 em Yamatokoriyama, provém de uma família de classe média sem tradição política, com um pai funcionário público e uma mãe policial.

Sua juventude foi marcada por paixões diversas, como tocar bateria em uma banda de heavy metal, mergulho e carros esportivos, demonstrando uma personalidade multifacetada. O interesse de Takaichi pela política floresceu na década de 1980, durante um período de tensões comerciais entre o Japão e os Estados Unidos. Buscando compreender a percepção americana sobre o Japão, trabalhou no escritório da congressista americana Patricia Schroeder, onde observou a frequente confusão entre as culturas japonesa, chinesa e coreana nos Estados Unidos.

Essa experiência a convenceu da necessidade de o Japão fortalecer sua capacidade de autodefesa. Sua carreira política decolou em 1996, quando ingressou no PLD, sendo eleita deputada por dez vezes. Ao longo de sua trajetória, ocupou diversos cargos ministeriais e, em 2025, finalmente alcançou a liderança do partido e o cargo de primeira-ministra, inspirando-se em figuras como Margaret Thatcher, a quem se referiu como 'a Dama de Ferro'.

Apesar de sua eleição histórica, sua liderança tem gerado debates, especialmente em relação à representação feminina em seu gabinete e suas posições conservadoras em questões sociais





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