Jantares leves com lentilha: quatro receitas nutritivas para a noite

Descubra quatro ideias de jantares que têm a lentilha como estrela, incluindo sopa com frango, abobrinhas recheadas, peixe grelhado com salada morna e omelete de lentilha e espinafre, todas ricas em proteínas vegetais e fibras.

Um jantar leve e nutritivo pode ser saboroso e cheio de cor, e a lentilha demonstra como isso é possível. Esse grão, rico em proteínas vegetais, fibras e micronutrientes essenciais, combina harmoniosamente com diferentes legumes, verduras e temperos, resultando em pratos que sustentam a saciedade e ainda contribuem para a manutenção dos tecidos musculares quando inseridos numa alimentação equilibrada.

Na sequência, apresentamos três sugestões de preparações que utilizam a lentilha como protagonista, cada uma trazendo texturas e sabores distintos para a mesa noturna. A primeira receita propõe uma sopa reconfortante que mescla pedaços de frango, lentilha, cenoura, batata e pimentão vermelho. Inicie aquecendo azeite de oliva em fogo médio, refogue cebola e alho até dourarem levemente, acrescente os cubos de frango e sele-os por todos os lados.

Em seguida, adicione a lentilha, a cenoura em cubos e o caldo de legumes, cozinhando até que os grãos comecem a amolecer. Inclua a batata e deixe o caldo ferver por mais quinze minutos; nos minutos finais, incorpore o pimentão vermelho para que mantenha sua cor vibrante e textura delicada. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e sirva a sopa decorada com folhas de manjericão fresco. A segunda proposta transforma abobrinhas em recipientes recheados.

Corte-as ao meio no sentido do comprimento, retire parte da polpa e reserve. Em outra panela, refogue cebola e alho em azeite de oliva, adicione tomate picado e a lentilha já cozida, temperando com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e recheie as metades de abobrinha com essa mistura, disponha-as em uma assadeira e leve ao forno pré‑aquecido a duzentos graus Celsius até que fiquem macias.

Finalize com salsinha picada e sirva imediatamente, ideal para quem busca uma refeição completa e visualmente atrativa. A terceira sugestão une peixe grelhado e uma salada morna de lentilha com legumes assados. Tempere filés de peixe com suco de limão, alho amassado, sal e pimenta, deixando-os descansar por quinze minutos. Grelhe-os em frigideira com azeite de oliva, quatro minutos de cada lado, e reserve.

Enquanto isso, asse tomates‑cereja à parte, com a parte cortada voltada para cima, regados com um fio de azeite, até que fiquem macios e levemente dourados. Refogue rapidamente cebola, cenoura e abobrinha em azeite, junte a lentilha cozida, tempere com sal, pimenta e um toque de suco de limão, e misture os tomates‑cereja assados e a salsinha.

Sirva a salada morna ao lado do peixe grelhado, proporcionando um prato equilibrado, rico em proteínas e fibras, perfeito para encerrar o dia com energia e prazer. Para quem prefere uma opção ainda mais rápida, a omelete de lentilha e espinafre oferece praticidade sem abrir mão do valor nutricional. Bata ovos em um recipiente, tempere com sal e pimenta, incorpore lentilha cozida e folhas de espinafre picadas, misturando bem.

Refogue levemente cebola em azeite, despeje a mistura de ovos na frigideira, reduza o fogo e cozinhe até que a omelete firme. Dobre ao meio e sirva quente, acompanhada de uma salada verde ou de pão integral, completando assim uma refeição leve, nutritiva e deliciosa. Estas quatro preparações demonstram como a lentilha pode ser versátil, trazendo benefícios à saúde e prazer ao paladar, tornando o jantar noturno um momento de bem‑estar e criatividade na cozinha





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