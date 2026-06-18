Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands📷The Most Captivating Fans of the World Cup: A Global Gallery from the Stands Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Jantares leves com lentilha: quatro receitas nutritivas para a noite

Culinária News

Jantares leves com lentilha: quatro receitas nutritivas para a noite
LentilhaJantar SaudávelReceitas Fáceis
📆6/18/2026 10:39 PM
📰cartacapital
150 sec. here / 9 min. at publisher
📊News: 80% · Publisher: 73%

Descubra quatro ideias de jantares que têm a lentilha como estrela, incluindo sopa com frango, abobrinhas recheadas, peixe grelhado com salada morna e omelete de lentilha e espinafre, todas ricas em proteínas vegetais e fibras.

Um jantar leve e nutritivo pode ser saboroso e cheio de cor, e a lentilha demonstra como isso é possível. Esse grão, rico em proteínas vegetais, fibras e micronutrientes essenciais, combina harmoniosamente com diferentes legumes, verduras e temperos, resultando em pratos que sustentam a saciedade e ainda contribuem para a manutenção dos tecidos musculares quando inseridos numa alimentação equilibrada.

Na sequência, apresentamos três sugestões de preparações que utilizam a lentilha como protagonista, cada uma trazendo texturas e sabores distintos para a mesa noturna. A primeira receita propõe uma sopa reconfortante que mescla pedaços de frango, lentilha, cenoura, batata e pimentão vermelho. Inicie aquecendo azeite de oliva em fogo médio, refogue cebola e alho até dourarem levemente, acrescente os cubos de frango e sele-os por todos os lados.

Em seguida, adicione a lentilha, a cenoura em cubos e o caldo de legumes, cozinhando até que os grãos comecem a amolecer. Inclua a batata e deixe o caldo ferver por mais quinze minutos; nos minutos finais, incorpore o pimentão vermelho para que mantenha sua cor vibrante e textura delicada. Tempere com sal e pimenta-do-reino a gosto e sirva a sopa decorada com folhas de manjericão fresco. A segunda proposta transforma abobrinhas em recipientes recheados.

Corte-as ao meio no sentido do comprimento, retire parte da polpa e reserve. Em outra panela, refogue cebola e alho em azeite de oliva, adicione tomate picado e a lentilha já cozida, temperando com sal e pimenta-do-reino. Desligue o fogo e recheie as metades de abobrinha com essa mistura, disponha-as em uma assadeira e leve ao forno pré‑aquecido a duzentos graus Celsius até que fiquem macias.

Finalize com salsinha picada e sirva imediatamente, ideal para quem busca uma refeição completa e visualmente atrativa. A terceira sugestão une peixe grelhado e uma salada morna de lentilha com legumes assados. Tempere filés de peixe com suco de limão, alho amassado, sal e pimenta, deixando-os descansar por quinze minutos. Grelhe-os em frigideira com azeite de oliva, quatro minutos de cada lado, e reserve.

Enquanto isso, asse tomates‑cereja à parte, com a parte cortada voltada para cima, regados com um fio de azeite, até que fiquem macios e levemente dourados. Refogue rapidamente cebola, cenoura e abobrinha em azeite, junte a lentilha cozida, tempere com sal, pimenta e um toque de suco de limão, e misture os tomates‑cereja assados e a salsinha.

Sirva a salada morna ao lado do peixe grelhado, proporcionando um prato equilibrado, rico em proteínas e fibras, perfeito para encerrar o dia com energia e prazer. Para quem prefere uma opção ainda mais rápida, a omelete de lentilha e espinafre oferece praticidade sem abrir mão do valor nutricional. Bata ovos em um recipiente, tempere com sal e pimenta, incorpore lentilha cozida e folhas de espinafre picadas, misturando bem.

Refogue levemente cebola em azeite, despeje a mistura de ovos na frigideira, reduza o fogo e cozinhe até que a omelete firme. Dobre ao meio e sirva quente, acompanhada de uma salada verde ou de pão integral, completando assim uma refeição leve, nutritiva e deliciosa. Estas quatro preparações demonstram como a lentilha pode ser versátil, trazendo benefícios à saúde e prazer ao paladar, tornando o jantar noturno um momento de bem‑estar e criatividade na cozinha

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

cartacapital /  🏆 10. in BR

Lentilha Jantar Saudável Receitas Fáceis Proteína Vegetal Nutrição

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PF aponta que banqueiro pagou mais de R$ 470 mil em viagens de luxo para senador e repasses mensais que podem superar R$ 6 milhõesPF aponta que banqueiro pagou mais de R$ 470 mil em viagens de luxo para senador e repasses mensais que podem superar R$ 6 milhõesInvestigação da Polícia Federal revela que o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, custeou viagens internacionais de alto padrão para o senador Ciro Nogueira, presidente do PP, totalizando ao menos R$ 468.721,78 entre 2024 e 2025, além de repasses mensais de R$ 300 mil que podem somar mais de R$ 6 milhões. Esquema inclui estadias em hotéis de luxo, jantares finos e una estada em Courchevel, na França, paga por intermediários.
Read more »

Sopas Proteicas: Nutrição e Conforto em Cada TigelaSopas Proteicas: Nutrição e Conforto em Cada TigelaDescubra receitas de sopas ricas em proteínas que são nutritivas, versáteis e fáceis de preparar, perfeitas para quem busca alimentação saudável sem abrir mão do sabor e do conforto. Essas sopas auxiliam na recuperação muscular, regulam o apetite e fornecem energia sustentada, sendo ideais para almoços e jantares leves. Incluem opções com carnes, aves, grãos e tofu, adaptáveis a diferentes dietas. Aprenda a preparar pratos completes em uma única panela, com dicas de temperos e finalizações que realçam os sabores e os benefícios à saúde.
Read more »

Adeus, assistentes de voz: como controlar sua casa inteligente sem elesAdeus, assistentes de voz: como controlar sua casa inteligente sem elesDescubra métodos inovadores para gerenciar seus dispositivos conectados, priorizando privacidade e personalização sem precisar de comandos de voz
Read more »

Como investir na SpaceX 24h por dia? Confira 4 opções e descubra a melhorComo investir na SpaceX 24h por dia? Confira 4 opções e descubra a melhorPlataformas de blockchain oferecem o investimento em ações tokenizadas da empresa de Elon Musk 24h por dia, 7 dias por semana; entenda como funciona
Read more »



Render Time: 2026-06-19 01:39:36