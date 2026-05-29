Jairinho e Monique: Depoimentos polêmicos e relatos de agressões marcaram quinto dia do julgamento

O julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e da professora Monique Medeiros entra no quinto dia com depoimentos controversos e relatos de agressões.

O quinto dia do julgamento de Jairinho e Monique Medeiros foi marcado por depoimentos polêmicos e relatos de agressões . A defesa de Jairinho alega que suas ex-namoradas foram 'aliciadas' por Leniel Borel , pai de Henry, e promete contestar laudos periciais, alegando irregularidades no caso.

Testemunhas, incluindo ex-companheiras, relataram episódios de violência, intensificando a tensão no tribunal. O julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e da professora Monique Medeiros entra no quinto dia nesta sexta-feira, no II Tribunal do Júri, no Centro do Rio, após uma sessão marcada por relatos de supostas agressões atribuídas ao ex-parlamentar, contradições em depoimentos e novos momentos de tensão no plenário.

Para esta sexta-feira, estão previstos os depoimentos do médico-legista Luiz Airton Saavedra, que analisou os laudos cadavéricos do menino Henry Borel, e do perito Luiz Carlos Leal Prestes, da Polícia Civil. O advogado Fabiano Tadeu Lopes voltou a desmentir testemunhas ouvidas pela acusação e afirmou que a defesa pretende sustentar que ex-companheiras de Jairinho teriam sido 'aliciadas' por Leniel Borel, pai de Henry. Leniel Borel, pai de Henry, foi acusado de ter 'aliciado' as ex-namoradas de Jairinho.

A defesa de Jairinho também alega que houve irregularidades no andamento do caso e pretende questionar os laudos produzidos durante a investigação. O julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e da professora Monique Medeiros foi marcado por relatos de supostas agressões atribuídas ao ex-parlamentar, contradições em depoimentos e novos momentos de tensão no plenário.

Para esta sexta-feira, estão previstos os depoimentos do médico-legista Luiz Airton Saavedra, que analisou os laudos cadavéricos do menino Henry Borel, e do perito Luiz Carlos Leal Prestes, da Polícia Civil. O advogado Fabiano Tadeu Lopes afirmou que a defesa pretende sustentar que ex-companheiras de Jairinho teriam sido 'aliciadas' por Leniel Borel, pai de Henry. A defesa de Jairinho também alega que houve irregularidades no andamento do caso e pretende questionar os laudos produzidos durante a investigação.

O julgamento do ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho, e da professora Monique Medeiros foi marcado por relatos de supostas agressões atribuídas ao ex-parlamentar, contradições em depoimentos e novos momentos de tensão no plenário





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