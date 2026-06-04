Jairinho é condenado a 43 anos por homicídio e tortura no caso Henry Borel; Monique tem pena perdoada

Em julgamento histórico no Rio de Janeiro, padrasto de Henry Borel recebe pena de 43 anos por homicídio qualificado e tortura, enquanto mãe é absolvida de homicídio doloso e condenada apenas por omissão, com perdão judicial. Juíza destaca discriminação de gênero e sentença prolongada marca marco jurídico.
O 2º Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro condenou Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho , pelos crimes de homicídio duplamente qualificado, tortura e coação no curso do processo no caso Henry Borel .
Monique Medeiros, mãe da vítima, teve a acusação de homicídio doloso desclassificada pelos jurados, que consideraram sua conduta como negligente, condenando-a apenas por omissão em relação à tortura sofrida pelo filho. O julgamento durou dez dias, sendo o mais longo da história recente do Tribunal do Júri fluminense.
Jairinho recebeu pena de 43 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, enquanto Monique foi perdoada judicialmente pelo crime de homicídio e condenada a 1 ano e 4 meses de detenção em regime aberto pela omissão, pena já considerada cumprida. A juíza Elizabeth Machado Louro fixou ainda indenização de R$ 400 mil por danos morais ao pai de Henry, Leniel Borel, a ser paga apenas por Jairinho.
A magistrada destacou a personalidade insidiosa de Jairinho e a extrema vulnerabilidade de Henry, que teria sofrido agressões físicas e psicológicas incompatíveis com sua idade. Sobre Monique, a juíza afirmou que ela foi submetida a uma reação desproporcional e discriminatória baseada em gênero, influenciada pela cultura patriarcal, e que, se fosse o pai, provavelmente não teria sido processado. A sentença também condenou o médico Jefferson Evangelista Corrêa, assistente técnico da defesa de Jairinho, por falsa perícia.
O caso, ocorrido em março de 2021, levou à criação da Lei Henry Borel, que torna crime hediondo o homicídio de crianças e adolescentes. O julgamento encerrou-se em junho de 2026, após 1.915 dias de tramitação, marcados por reviravoltas, prisões e solturas, e diversas manobras protelatórias da defesa de Jairinho
Henry Borel Jairinho Monique Medeiros Tortura Homicídio Qualificado Perdão Judicial Discriminação De Gênero Lei Henry Borel
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Caso Henry Borel: Monique Medeiros diz ter sido dopada por JairinhoEm interrogatório sobre o Caso Henry Borel, Monique Medeiros detalha agressões e diz acreditar que foi dopada por Jairinho no dia da morte do filho.
Read more »
Caso Henry Borel: Monique relata rotina de ciúmes e controle de JairinhoRé afirmou que ex-vereador monitorava roupas, amizades e localização; 'Cheguei a acreditar que ele havia grampeado meu telefone, porque parecia saber de tudo o que acontecia na minha vida', disse Monique
Read more »
Defesa de Monique Medeiros exibe camiseta com foto da ré com Henry Borel e JairinhoA defesa da professora Monique Medeiros exibiu uma camiseta com foto da ré com Henry Borel e Jairinho ao iniciar a sustentação dos Dizeres, enquanto parentes da professora estampavam peças com a frase 'Sou testemunha do amor entre mãe e filho' na platéia do Tribunal do Júri.
Read more »
Caso Henry Borel: Acusação reforça pedido de condenação de Jairinho e Monique | Rio de JaneiroMinistério Público rebateu a defesa, sustentando provas que demonstram tortura, omissão e acobertamento da morte do menino
Read more »