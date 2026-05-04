Jair Bolsonaro recebe alta hospitalar e retorna à prisão domiciliar

Ex-presidente Jair Bolsonaro deixa o Hospital DF Star após cirurgia no ombro e retorna para cumprir pena em regime de prisão domiciliar. A alta foi concedida após reparo artroscópico no manguito rotador, com previsão de longo período de recuperação.

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro , filiado ao Partido Liberal, obteve alta médica e deixou o Hospital DF Star na tarde de segunda-feira, dia 4 do corrente mês, dando prosseguimento ao cumprimento de sua pena em regime de prisão domiciliar .

A saída do hospital ocorre após uma intervenção cirúrgica realizada no ombro direito na última sexta-feira, dia 1. A cirurgia, conduzida por uma equipe médica especializada, consistiu em um reparo artroscópico do manguito rotador, uma estrutura essencial para a mobilidade e funcionalidade do ombro. A necessidade do procedimento foi confirmada por uma série de exames diagnósticos detalhados e corroborada por um relatório abrangente elaborado pela equipe de fisioterapia que acompanhava o ex-presidente.

A decisão de permitir que Bolsonaro deixasse sua residência, onde cumpre prisão domiciliar em Brasília, para realizar a cirurgia foi tomada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, demonstrando a preocupação com a saúde do paciente, mesmo em face das questões legais que o envolvem. A autorização ressalta a importância de garantir o acesso à assistência médica adequada, mesmo para indivíduos sob medidas restritivas de liberdade.

O cirurgião responsável pelo procedimento, Dr. Alexandre Paniago, detalhou o plano de recuperação do ex-presidente. Segundo o médico, Bolsonaro deverá utilizar uma tipoia protetora no ombro operado por um período de seis semanas, visando imobilizar a região e permitir a cicatrização adequada dos tecidos. Após esse período inicial de imobilização, será iniciada uma etapa intensiva de fisioterapia, com o objetivo de restaurar a amplitude de movimento, a força muscular e a funcionalidade completa do ombro.

Dr. Paniago estimou um longo período de recuperação, indicando que o processo completo poderá levar entre seis e nove meses para ser concluído. Essa estimativa reflete a complexidade da lesão e a necessidade de um acompanhamento fisioterapêutico contínuo e dedicado para garantir um resultado positivo. A equipe médica enfatizou a importância da adesão rigorosa ao protocolo de reabilitação estabelecido, incluindo a realização regular dos exercícios prescritos e o cumprimento das orientações médicas.

A concessão da prisão domiciliar humanitária a Jair Bolsonaro foi determinada em 24 de março pelo ministro Alexandre de Moraes, com um prazo inicial de 90 dias. A medida visa permitir que o ex-presidente se recupere adequadamente dos problemas de saúde que o afligem, garantindo-lhe o acesso aos cuidados médicos necessários.

Ao término desse período de 90 dias, o ministro relator se comprometeu a realizar uma nova avaliação completa da situação, considerando o estado de saúde de Bolsonaro e as demais circunstâncias relevantes. A partir dessa avaliação, será tomada a decisão sobre a continuidade da prisão domiciliar ou o retorno do ex-presidente ao Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal, onde cumpriria a pena em regime fechado.

A decisão de Moraes foi baseada em argumentos relacionados à saúde do ex-presidente e à necessidade de garantir o devido processo legal, permitindo que ele tenha condições de se defender das acusações que enfrenta. Bolsonaro foi condenado por liderar a tentativa de golpe de Estado, um crime que abalou as instituições democráticas do país.

A situação jurídica do ex-presidente continua sendo acompanhada de perto pela sociedade e pelas autoridades competentes, com a expectativa de que a justiça seja feita de forma imparcial e transparente





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