Jabuticaba Brilha em Ranking Gastronômico Mundial e Conquista o Paladar Internacional

A fruta brasileira, conhecida por seu sabor agridoce e benefícios nutricionais concentrados na casca, é reconhecida pelo TasteAtlas como uma das melhores do mundo, destacando sua exclusividade e valor.

A jabuticaba, fruto de um pequeno arbusto nativo do Brasil, tem conquistado reconhecimento internacional por seu sabor inigualável e qualidades nutricionais. Apesar de sua aparência modesta, a fruta escura e roxa se destaca em rankings gastronômicos globais, sendo avaliada como uma das melhores do mundo pelo portal americano TasteAtlas. Essa distinção sublinha a riqueza da biodiversidade brasileira e o valor intrínseco de seus produtos.

No ranking atual do TasteAtlas, que compila as 100 melhores frutas do mundo com base em avaliações de usuários, a jabuticaba figura na 18ª posição, ostentando 4,3 estrelas em uma escala de 5. Embora essa colocação represente um ligeiro afastamento de sua performance anterior, onde em novembro de 2023 alcançou a segunda posição, demonstra a persistência de sua popularidade. A liderança do ranking é ocupada pela truskawka kaszubska, um tipo de morango polonês com 4,7 estrelas. O Brasil ainda marca presença com outras duas frutas notáveis: o açaí, classificado em 40º lugar com 4,1 estrelas, e o guaraná, na 79ª posição com 3,9 estrelas. Esses números reforçam a excelência da fruticultura nacional em um cenário global.

O que torna a jabuticaba tão especial vai além de seu sabor adocicado e refrescante. Embora a polpa seja a parte mais apreciada pelo paladar, é na casca que reside a maior parte de seus benefícios nutricionais. Riqueza em compostos antioxidantes é uma de suas principais características. Esses antioxidantes desempenham um papel crucial na proteção do organismo contra os danos causados pelos radicais livres, que estão associados ao envelhecimento precoce e ao desenvolvimento de diversas doenças. Além disso, a jabuticaba contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, ajuda a reduzir o risco de diabetes tipo 2 e auxilia na diminuição dos níveis de colesterol, conforme aponta a pesquisadora da Embrapa, Ana Carolina Chaves. Para usufruir desses benefícios, a recomendação é o consumo diário de cerca de dez jabuticabas, incluindo a casca.

O TasteAtlas descreve a jabuticaba como uma fruta intrinsecamente brasileira, com origens registradas nos estados de Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Sua morfologia é caracterizada por uma casca espessa de cor roxo-escura e um crescimento peculiar diretamente nos troncos das árvores. A efemeridade da fruta é um fator que eleva seu valor: a jabuticaba possui uma vida útil extremamente curta, iniciando seu processo de fermentação apenas 3 a 4 dias após a colheita. Adicionalmente, o ciclo de vida da jabuticabeira, que demanda entre 6 e 8 anos para iniciar a produção, contribui para a sua exclusividade e apreço. O portal gastronômico destaca que seu sabor é um equilíbrio harmonioso entre o doce e o ácido, sendo consumida tanto fresca quanto em preparações como geleias e sucos, demonstrando sua versatilidade culinária.

É importante notar que o ranking do TasteAtlas é dinâmico e sujeito a atualizações constantes, refletindo a contínua avaliação e percepção dos consumidores em todo o mundo. As frutas que compõem o top 5 do ranking em 2026, segundo a publicação, são: 1º Truskawka Kaszubska (4,7 estrelas): Um morango polonês originário das regiões de Kartuski, Kościerski e Bytowski, conhecido por seu elevado teor de açúcar e sabor doce, aromático e bem equilibrado, ideal para doces e bolos. 2º Rodakina Naoussas (4,5 estrelas): Um tipo de pêssego cultivado na ilha grega de Paros, de origem chinesa, que se adaptou excepcionalmente ao clima e solo local, destacando-se pelo aroma forte e doçura. Sua comercialização se estende pela Europa e Oriente Médio entre maio e outubro. 3º Melocotón de Calanda (4,5 estrelas): Pêssegos cultivados na comunidade autônoma de Aragão, Espanha, que se distinguem pelo tamanho avantajado, doçura e sabor. Cultivados desde o século XIX, são colhidos em seu pico de maturação, garantindo uma textura e sabor ideais. Com um diâmetro mínimo de 73 mm e sem imperfeições visuais, são considerados únicos. 4º Mandarini Chiou (4,5 estrelas): Uma variedade de tangerina cultivada na ilha grega de Quios, conhecida por ser uma das mais aromáticas do mundo, a ponto de conferir à ilha o apelido de 'Myrovolos' (a ilha perfumada). Sua doçura acentuada é atribuída às condições climáticas e à qualidade do solo da região.





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