Júri popular inicia julgamento de acusados pela morte da líder quilombola Mãe Bernadete

Começou no Tribunal de Justiça da Bahia o julgamento dos réus envolvidos no assassinato de Mãe Bernadete, liderança quilombola, em Simões Filho. O caso envolve homicídio qualificado e diversas outras acusações.

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) iniciou o julgamento, nesta segunda-feira, 13, dos dois réus acusados de participação no assassinato da líder quilombola Mãe Bernadete Pacífico. O julgamento, que se estenderá até a terça-feira, 14, está sendo conduzido no Tribunal do Júri e promete trazer à tona detalhes cruciais sobre o crime que chocou a comunidade e gerou comoção nacional. Arielson da Conceição dos Santos e Marílio dos Santos são os acusados que estão sendo julgados nesta fase inicial. Ambos respondem por homicídio qualificado , com agravantes como motivo torpe, crueldade, impossibilidade de defesa da vítima e com o objetivo de assegurar a execução do crime. A expectativa é alta, tanto por parte da acusação, representada pelo Ministério Público estadual, quanto pela defesa, que buscará apresentar seus argumentos e atenuar a responsabilidade dos réus. Adicionalmente, outros quatro réus, Josevan Dionísio, Sérgio Ferreira de Jesus, Ydney Carlos dos Santos e Carlos Conceição Santiago, aguardam julgamento, sem data definida até o momento, o que demonstra a complexidade e a extensão da investigação sobre o caso.

A sessão de abertura do julgamento, na segunda-feira, foi marcada por procedimentos formais e depoimentos importantes. O primeiro passo foi o sorteio dos sete jurados que compõem o conselho de sentença, responsáveis por decidir o destino dos acusados. Em seguida, foram ouvidas as testemunhas de acusação, que apresentaram seus relatos e evidências para sustentar a tese de que os réus são culpados pelos crimes pelos quais são acusados. O interrogatório de Arielson da Conceição dos Santos, um dos réus presentes, também ocorreu, permitindo que ele apresentasse sua versão dos fatos e respondesse às perguntas da juíza e dos promotores. A única testemunha de defesa que havia sido convocada foi dispensada, o que pode influenciar a estratégia da defesa. A ausência de Marílio dos Santos, considerado foragido, foi sentida, mas seus advogados marcaram presença no tribunal, demonstrando o compromisso de defender seus interesses. A condução da sessão está sendo feita pela juíza Gelzi Maria Almeida Souza Matos, que tem a responsabilidade de garantir que o julgamento ocorra de forma justa e imparcial, seguindo os trâmites legais.

A terça-feira, 14, será decisiva para o desfecho do julgamento. Os debates entre o Ministério Público estadual e os advogados de defesa prometem ser intensos e trazer à tona argumentos e contra-argumentos sobre as evidências e as circunstâncias do crime. Os jurados terão a missão de analisar todas as informações apresentadas, ponderar sobre as provas e decidir sobre a culpabilidade ou inocência dos réus. A decisão final será proferida por meio de um veredicto que determinará as penas a serem aplicadas, caso os réus sejam considerados culpados. O crime brutal ocorreu em 2023, na cidade de Simões Filho, na região metropolitana de Salvador. Mãe Bernadete foi assassinada com 25 tiros dentro de sua residência, localizada no Quilombo Pitanga dos Palmares. A líder religiosa estava acompanhada de seus três netos no momento do ataque. As investigações apontam que a motivação do crime está relacionada à luta de Mãe Bernadete contra o tráfico de drogas na região e à sua oposição à construção de uma barraca de venda de drogas, conhecida como Point Pitanga City, que era operada por Marílio e Ydney em uma área de preservação ambiental. A comunidade quilombola e a sociedade em geral aguardam ansiosamente o resultado do julgamento, esperando que a justiça seja feita e que os responsáveis sejam punidos pelos seus atos.





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