Júri do RJ condena responsáveis por assassinato de Henry Borel após recorde de dez dias de julgamento

Após dez dias de instrução, o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou os réus pelo homicídio do menino Henry Borel, ressaltando a gravidade da violência infantil e provocando debates sobre políticas de proteção à infância no país.
O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro concluiu, após dez dias de julgamento, a responsabilização de dois acusados pelo homicídio do menino Henry Borel , de quatro anos, ocorrido na madrugada de 8 de março de 2021.
O caso, que se tornou referência pela duração - o mais longo da história recente do júri fluminense, ultrapassando inclusive o recorde da ex‑deputada Flordelis, julgado por sete dias em novembro de 2022 - culminou na condenação dos réus, que permanecem presos em regime aberto. Durante a instrução, o Ministério Público descreveu um cenário de violência doméstica sistemática, no qual a mãe da criança, Monique Medeiros, e o padrasto, Dr. Jairinho, teriam conhecimento das agressões praticadas contra o pequeno.
Henry foi encontrado morto no apartamento onde vivia com a mãe e o padrasto, na Barra da Tijuca, após ter sido levado a um hospital particular ainda nas primeiras horas do crime. Os procedimentos investigativos iniciaram-se em abril de 2021, quando a polícia prendeu os suspeitos e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) formalizou a denúncia.
Ao longo do processo, a defesa tentou afastar a responsabilidade dos acusados, alegando falta de provas diretas e questionando a credibilidade das testemunhas. Entretanto, o júri, composto por cidadãos comuns, manteve a convicção de que os réus tinham participação ativa no planejamento e execução do assassinato. A sentença aplicou penas que, embora cumpridas em regime aberto, reforçam a gravidade do crime e sinalizam ao sistema judicial a necessidade de respostas mais severas em casos de violência infantil.
A repercussão do veredicto ultrapassa os limites do tribunal, gerando debates sobre a eficácia das políticas de proteção à infância e a necessidade de aprimorar mecanismos de prevenção de abusos domésticos no Brasil. Organizações não‑governamentais e especialistas em direitos humanos destacam que a visibilidade do caso pode incentivar a revisão de protocolos de denúncia e investigação, além de fortalecer redes de apoio a vítimas e suas famílias.
Ao mesmo tempo, o caso ressalta a importância de um judiciário ágil e bem equipado para lidar com crimes de alta complexidade, especialmente quando envolvem menores vulneráveis. Enquanto isso, a sociedade acompanha atentamente as etapas futuras do processo, que podem incluir recursos e revisões das penas impostas, bem como a ampliação de medidas de proteção para crianças em situação de risco
Homicídio Infantil Tribunal Do Júri Henry Borel Violência Doméstica Justiça Criminal
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Caso Henry Borel: entenda como está julgamento após uma semana de júriFase de depoimentos de testemunhas e peritos foi concluída; interrogatórios dos réus Monique Medeiros e Jairo Souza Santos Júnior começam nesta terça-feira (2)
Read more »
Caso Henry Borel: 'Era o amor da minha vida', diz Monique Medeiros em júriMonique Medeiros, mãe de menino morto aos quatro anos, passa por audiência na manhã desta terça-feira (2), no Rio de Janeiro; julgamento já está no nono dia consecutivo
Read more »
Henry Borel: começa interrogatório de Jairinho em júri no RioAté o momento, ex-vereador não respondeu perguntas da juíza, da acusação e da defesa de Monique
Read more »
Henry Borel: réus passam por interrogatório no júri; o que vem a seguir?Julgamento será retomado nesta quarta-feira (3), no décimo dia da sessão
Read more »