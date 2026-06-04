Júri do RJ condena responsáveis por assassinato de Henry Borel após recorde de dez dias de julgamento

Após dez dias de instrução, o Tribunal do Júri do Rio de Janeiro condenou os réus pelo homicídio do menino Henry Borel, ressaltando a gravidade da violência infantil e provocando debates sobre políticas de proteção à infância no país.

O Tribunal do Júri do Rio de Janeiro concluiu, após dez dias de julgamento, a responsabilização de dois acusados pelo homicídio do menino Henry Borel , de quatro anos, ocorrido na madrugada de 8 de março de 2021.

O caso, que se tornou referência pela duração - o mais longo da história recente do júri fluminense, ultrapassando inclusive o recorde da ex‑deputada Flordelis, julgado por sete dias em novembro de 2022 - culminou na condenação dos réus, que permanecem presos em regime aberto. Durante a instrução, o Ministério Público descreveu um cenário de violência doméstica sistemática, no qual a mãe da criança, Monique Medeiros, e o padrasto, Dr. Jairinho, teriam conhecimento das agressões praticadas contra o pequeno.

Henry foi encontrado morto no apartamento onde vivia com a mãe e o padrasto, na Barra da Tijuca, após ter sido levado a um hospital particular ainda nas primeiras horas do crime. Os procedimentos investigativos iniciaram-se em abril de 2021, quando a polícia prendeu os suspeitos e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) formalizou a denúncia.

Ao longo do processo, a defesa tentou afastar a responsabilidade dos acusados, alegando falta de provas diretas e questionando a credibilidade das testemunhas. Entretanto, o júri, composto por cidadãos comuns, manteve a convicção de que os réus tinham participação ativa no planejamento e execução do assassinato. A sentença aplicou penas que, embora cumpridas em regime aberto, reforçam a gravidade do crime e sinalizam ao sistema judicial a necessidade de respostas mais severas em casos de violência infantil.

A repercussão do veredicto ultrapassa os limites do tribunal, gerando debates sobre a eficácia das políticas de proteção à infância e a necessidade de aprimorar mecanismos de prevenção de abusos domésticos no Brasil. Organizações não‑governamentais e especialistas em direitos humanos destacam que a visibilidade do caso pode incentivar a revisão de protocolos de denúncia e investigação, além de fortalecer redes de apoio a vítimas e suas famílias.

Ao mesmo tempo, o caso ressalta a importância de um judiciário ágil e bem equipado para lidar com crimes de alta complexidade, especialmente quando envolvem menores vulneráveis. Enquanto isso, a sociedade acompanha atentamente as etapas futuras do processo, que podem incluir recursos e revisões das penas impostas, bem como a ampliação de medidas de proteção para crianças em situação de risco





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