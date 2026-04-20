Júri condena Carnival Cruise Line a indenizar passageira por excesso de bebida

Justiça americana determina que empresa de cruzeiros pague 300 mil dólares após passageira consumir 14 doses de tequila e sofrer queda com graves lesões.

Um júri federal sediado em Miami, nos Estados Unidos, proferiu uma decisão significativa contra a gigante do setor de cruzeiros Carnival Cruise Line , estabelecendo a responsabilidade da empresa em um caso de negligência no serviço de bebidas alcoólicas. A sentença obriga a operadora a desembolsar uma indenização de 300 mil dólares, valor que equivale a cerca de 1,5 milhão de reais, em favor de Diana Sanders.

A passageira, uma enfermeira de 45 anos residente na Califórnia, sofreu um acidente grave a bordo do navio Carnival Radiance em janeiro de 2024, após ter ingerido uma quantidade excessiva de álcool disponibilizada pela equipe da embarcação. O caso levanta debates cruciais sobre a responsabilidade de empresas de entretenimento e hospitalidade em relação ao consumo de substâncias tóxicas por seus clientes. De acordo com os autos do processo, a trajetória do consumo de álcool por parte de Sanders foi monitorada de perto durante a investigação. Registros indicam que ela consumiu, no mínimo, 14 doses de tequila em um intervalo de menos de nove horas, especificamente entre o início da tarde e o fim da noite do fatídico dia. Pouco depois de encerrar sua estada no bar do cassino, a passageira foi encontrada em uma área restrita do navio após sofrer uma queda de grande impacto. As consequências físicas foram severas, incluindo concussão, dores crônicas, possíveis danos cerebrais traumáticos e complicações na coluna. O júri, ao analisar os fatos, concluiu que houve uma falha no dever de cuidado da Carnival, atribuindo à empresa 60% da culpa pelo ocorrido, enquanto os outros 40% recaíram sobre a própria passageira, embora isso não tenha impedido a fixação de uma indenização robusta, que superou inclusive as expectativas iniciais dos advogados da vítima. O desdobramento judicial tem sido marcado por intensa disputa jurídica e controvérsias técnicas. A defesa da Carnival Cruise Line sustenta que não existiam evidências suficientes de sinais claros de embriaguez que justificassem a interrupção do serviço de bar. Um ponto de extrema relevância no processo é a denúncia de que cerca de 30 minutos de filmagens captadas pelas câmeras de segurança do navio, justamente no período crítico entre a saída da passageira do cassino e o momento em que foi encontrada desacordada, não foram apresentados ao tribunal. Diante desse cenário, a empresa manifestou oficialmente sua discordância com o veredito e informou que está buscando estratégias para solicitar um novo julgamento ou recorrer da decisão em instâncias superiores. A situação coloca em xeque as políticas de consumo de álcool em ambientes de lazer confinados e a transparência na guarda de evidências digitais em incidentes de segurança a bordo de navios de cruzeiro





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