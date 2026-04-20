Head Topics

Júri condena Carnival Cruise Line a indenizar passageira por excesso de bebida

Mundo News

Júri condena Carnival Cruise Line a indenizar passageira por excesso de bebida
Carnival Cruise LineJustiçaIndenização
📆4/20/2026 5:12 PM
📰RevistaEpoca
118 sec. here / 8 min. at publisher
📊News: 67% · Publisher: 63%

Justiça americana determina que empresa de cruzeiros pague 300 mil dólares após passageira consumir 14 doses de tequila e sofrer queda com graves lesões.

Um júri federal sediado em Miami, nos Estados Unidos, proferiu uma decisão significativa contra a gigante do setor de cruzeiros Carnival Cruise Line , estabelecendo a responsabilidade da empresa em um caso de negligência no serviço de bebidas alcoólicas. A sentença obriga a operadora a desembolsar uma indenização de 300 mil dólares, valor que equivale a cerca de 1,5 milhão de reais, em favor de Diana Sanders.

A passageira, uma enfermeira de 45 anos residente na Califórnia, sofreu um acidente grave a bordo do navio Carnival Radiance em janeiro de 2024, após ter ingerido uma quantidade excessiva de álcool disponibilizada pela equipe da embarcação. O caso levanta debates cruciais sobre a responsabilidade de empresas de entretenimento e hospitalidade em relação ao consumo de substâncias tóxicas por seus clientes. De acordo com os autos do processo, a trajetória do consumo de álcool por parte de Sanders foi monitorada de perto durante a investigação. Registros indicam que ela consumiu, no mínimo, 14 doses de tequila em um intervalo de menos de nove horas, especificamente entre o início da tarde e o fim da noite do fatídico dia. Pouco depois de encerrar sua estada no bar do cassino, a passageira foi encontrada em uma área restrita do navio após sofrer uma queda de grande impacto. As consequências físicas foram severas, incluindo concussão, dores crônicas, possíveis danos cerebrais traumáticos e complicações na coluna. O júri, ao analisar os fatos, concluiu que houve uma falha no dever de cuidado da Carnival, atribuindo à empresa 60% da culpa pelo ocorrido, enquanto os outros 40% recaíram sobre a própria passageira, embora isso não tenha impedido a fixação de uma indenização robusta, que superou inclusive as expectativas iniciais dos advogados da vítima. O desdobramento judicial tem sido marcado por intensa disputa jurídica e controvérsias técnicas. A defesa da Carnival Cruise Line sustenta que não existiam evidências suficientes de sinais claros de embriaguez que justificassem a interrupção do serviço de bar. Um ponto de extrema relevância no processo é a denúncia de que cerca de 30 minutos de filmagens captadas pelas câmeras de segurança do navio, justamente no período crítico entre a saída da passageira do cassino e o momento em que foi encontrada desacordada, não foram apresentados ao tribunal. Diante desse cenário, a empresa manifestou oficialmente sua discordância com o veredito e informou que está buscando estratégias para solicitar um novo julgamento ou recorrer da decisão em instâncias superiores. A situação coloca em xeque as políticas de consumo de álcool em ambientes de lazer confinados e a transparência na guarda de evidências digitais em incidentes de segurança a bordo de navios de cruzeiro

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

RevistaEpoca /  🏆 17. in BR

Carnival Cruise Line Justiça Indenização Turismo EUA

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cruzeiro da Carnival terá que indenizar passageira por excesso de álcool e quedaCruzeiro da Carnival terá que indenizar passageira por excesso de álcool e quedaUm júri nos Estados Unidos determinou que a Carnival Cruise Line deve pagar US$ 300 mil a uma passageira que sofreu ferimentos graves após cair em um navio. A empresa foi considerada negligente por servir 14 doses de tequila à mulher antes do incidente. A Carnival assumiu 60% da culpa, mas contesta a decisão.
Read more »

Cruzeiro: Carnival é condenada a pagar R$ 1,5 milhão por servir álcool em excesso que levou a queda de passageiraCruzeiro: Carnival é condenada a pagar R$ 1,5 milhão por servir álcool em excesso que levou a queda de passageiraJúri federal nos EUA considera Carnival Cruise Line negligente ao servir 14 doses de tequila a passageira que sofreu queda e graves ferimentos. Empresa contestará veredito e pede novo julgamento, enquanto 30 minutos de imagens de segurança cruciais ainda estão pendentes.
Read more »

Cruzeiro Condenado por Excesso de Álcool: Mulher Recebe Indenização Milionária nos EUACruzeiro Condenado por Excesso de Álcool: Mulher Recebe Indenização Milionária nos EUAUm júri nos Estados Unidos determinou que a Carnival Cruise Line indenizará uma passageira em US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão) por negligência ao servir bebidas alcoólicas em excesso, o que levou a uma queda com lesões graves. A empresa foi considerada 60% responsável pelo ocorrido.
Read more »

Justiça manda a júri PMs que mataram jovem desarmado em ParaisópolisJustiça manda a júri PMs que mataram jovem desarmado em ParaisópolisVitória por 2 a 0 com gols de Arrascaeta e Paquetá foi marcada por homenagens ao ídolo Oscar Schmidt
Read more »

PMs acusados de matar jovem rendido em Paraisópolis irão a júri em SPPMs acusados de matar jovem rendido em Paraisópolis irão a júri em SPSiga os últimos fatos e notícias da política, economia nacional e internacional, no maior canal de notícias do mundo. Reportagens, vídeos, coberturas completas, Breaking news, análises e mais fatos relevantes para o seu dia a dia.
Read more »

Justiça marca data de júri de PMs acusados de matar homem já rendido durante operação em favela de SPJustiça marca data de júri de PMs acusados de matar homem já rendido durante operação em favela de SPCabos Renato Torquatto da Cruz e Robson Noguchi de Lima serão julgados em 28 de julho; câmeras corporais flagraram ação de agentes
Read more »



Render Time: 2026-04-20 20:12:26