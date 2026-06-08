Já basta: o temor de Trump de que nova troca de ataques entre Israel e Irã atrapalhe negociações para fim da guerra

A retomada dos confrontos entre Israel e Irã aumenta o risco de novas interrupções em uma das rotas marítimas mais importantes do comércio global. A escalada ocorreu após Israel bombardear, também no domingo, os subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, sem aviso prévio.

O temor de Trump de que nova troca de ataques entre Israel e Irã atrapalhe as negociações entre EUA e iranianos para fim da guerra está aumentando, especialmente após a retomada dos confrontos entre Israel e Irã.

A medida eleva o risco de novas interrupções em uma das rotas marítimas mais importantes do comércio global. Durante a guerra entre Israel e o Hamas, os houthis realizaram uma série de ataques contra embarcações que cruzavam a região, levando companhias marítimas a redirecionar seus navios para uma rota mais longa ao redor do sul da África. A escalada ocorreu após Israel bombardear, também no domingo, os subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah, sem aviso prévio.

Teerã havia alertado que responderia à ação. O governo israelense classificou a operação como uma retaliação a disparos feitos pelo Hezbollah contra o norte do país horas antes. O ataque a Beirute aconteceu poucos dias depois de os governos de Israel e Líbano terem concordado com um cessar-fogo mediado pelos Estados Unidos, embora o Hezbollah não tenha aderido formalmente ao acordo.

Os houthis e o Hezbollah, grupo armado sediado no Líbano, integram o chamado "Eixo da Resistência", aliança de organizações apoiadas pelo Irã que se opõem a Israel e aos Estados Unidos. Os rebeldes controlam grande parte do norte do Iêmen desde 2014, quando tomaram a capital, Sanaa, e derrubaram o governo reconhecido internacionalmente.

No ano seguinte, uma coalizão militar liderada pela Arábia Saudita interveio no conflito, desencadeando uma guerra civil que provocou centenas de milhares de mortes, entre vítimas diretas dos combates e consequências indiretas da crise humanitária





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