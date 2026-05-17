Ivete Sangalo é flagrada em beijo com Tiago Maia, sócio da Super Sounds, em casamento

A cantora Ivete Sangalo foi flagrada pelos paparazzi se pegando nos lábios com Tiago Maia durante o casamento dos seus amigos em Maratea, na Itália.

A cantora Ivete Sangalo foi flagrada pelos paparazzi durante um de seus beijos furtivos no casamento de amigos em Maratea, na Itália. Os dois, até então, estavam apenas colaborando em um projeto profissional e as suas aproximações eram apenas rumores.

Mas a famosa beijada acabou derrubando os últimos mistérios. Ivete e Tiago Maia, sócio da Super Sounds e responsável pelo projeto de samba 'Clareou', parecem estar juntos. O romance entre eles ainda está em ponto de interrogação, pois não foi confirmada por nenhum dos dois.

"Que filme é esse? Qual é o elenco? O que é 'Dark horse'? As respostas sobre o longa que conta a vida de Bolsonaro" é um dos destaques do momento não oficial da mídia





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