Ivete Sangalo desembarca no Rio com empresário Tiago Maia, apontado como novo romance

A cantora Ivete Sangalo chegou ao Rio de Janeiro na companhia do empresário Tiago Maia, com quem é apontada como possível casal. Os dois desembarcaram juntos no Aeroporto do Galeão e acenderam rumores sobre um relacionamento amoroso.

A cantora Ivete Sangalo desembarcou neste domingo, 31, no Aeroporto Internacional Tom Jobim (Galeão), no Rio de Janeiro. A artista chegou no mesmo jatinho que o empresário Tiago Maia , apontado como seu novo interesse romântico, e foi recebida por admiradores que a aguardavam no terminal aéreo.

Sem demoras, a cantora partiu para atender os fãs que a esperavam. Paparazzi que estavam no local conseguiram fazer alguns registros do desembarque. A artista está na capital carioca para cumprir agenda profissional, com uma apresentação marcada para este domingo, 31, no Maracanã. O show ocorre antes do penúltimo amistoso da Seleção contra o Panamá.

Tiago Maia ganhou notoriedade ao construir sua carreira nos bastidores da indústria do entretenimento. Fundador da produtora Super Sounds, ele costuma liderar projetos musicais e comandar a organização de shows e turnês, mantendo contato frequente com artistas. De acordo com fontes próximas, os dois teriam se conhecido justamente por causa do trabalho. Tiago Maia foi um dos responsáveis pela produção do projeto Clareou, iniciativa da cantora voltada ao samba e ao pagode.

A colaboração resultou em uma série de compromissos artísticos e teria aproximado os dois. Com esses compromissos, eles passaram a ser vistos juntos com frequência, o que fez com que fãs começassem a olhar a relação de forma diferente. Tiago já esteve em diversos compromissos profissionais e apresentações, incluindo trios elétricos de Carnaval no Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador.

A proximidade entre os dois passou a ser interpretada como algo além do profissional quando Tiago Maia foi visto em Boston, nos Estados Unidos, destino para onde Ivete viajou acompanhada das filhas. Sem um vínculo comercial conhecido para a viagem, o público passou a especular sobre um possível romance. Discreto com a vida pessoal, Tiago mantém um perfil fechado no Instagram, onde costuma publicar pouco.

De acordo com o jornalista Léo Dias, assim como Ivete Sangalo, ele está solteiro há pouco tempo, após o fim de um casamento de 15 anos. Da relação, ele tem dois filhos. Apesar das especulações, nenhum dos dois se pronunciou oficialmente sobre o assunto





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