Ivan Ibañez e Bruna Ibañez: o casal de ouro do futebol e da vida

Conheça a história de amor e sucesso do zagueiro Ivan Ibañez e sua esposa Bruna, um casal que equilibra perfeitamente a vida pessoal e a carreira no futebol, tornando-se um exemplo de união e compromisso.

com a camisa da Seleção Brasileira, o zagueiro Ivan Ibañez é um dos jogadores mais experientes no cenário internacional. Ainda com apenas 27 anos, parte de seu sucesso no futebol é creditado ao apoio incondicional da família, especialmente de sua parceira, Bruna Ibañez .

O casal, que está junto há mais de seis anos, demonstra frequentemente o amor e a união que cultivam, tornando-se um exemplo de relacionamento sólido no universo esportivo. Revelado pelo Fluminense, Ivan Ibañez alcançou o álgido de sua carreira jogando no time italiano do Roma, sempre acompanhado por Bruna, sua maior apóio. O primeiro registro público do casal foi exatamente na capital italiana, em 2020.

Bruna, que é discreta em relação à vida pessoal, compartilha momentos especiais com seus mais de 26 mil seguidores no Instagram, principalmente os fãs do clube árabe, tornando-os um casal admirado por muitos torcedores. Fotografias de viagens luxuosas com o marido, como a idílica estadia em Marbella, na Espanha, onde conheceram paisagens deslumbrantes e fizeram passeios de lancha, e a permanência em um resort de luxo no arquipélago de Ummahat, dentro da Lagoa Al-Wajh, na costa oeste da Arábia Saudita, onde a diária custa cerca de R$ 11 mil, são constantes.

Além disso, Disney de Paris e Santa Catarina, no Brasil, também são destinos procurados pelo casal nos momentos de lazer. Amoroso e comprometido, Ivan Ibañez não hesita em declarar publicamente o amor que sente por Bruna. São inúmeras fotos em família ou apenas de sua amada que ele compartilha no Instagram, exaltando a admiração e o respeito que tem por ela e destacando a felicidade de estarem construindo uma família.

'Você me fez ver a vida de outra maneira, trouxe direção pra minha vida, é e sempre será o pilar da nossa casa. Hoje te amo ainda mais do que amava antes, sou grato a Deus por me presentear com uma mulher maravilhosa, poderosa, inteligente, cheia de vigor, que ama viver, que ama cada detalhe dessa vida, que ama Jesus e me fez amar Ele também, enfim, A MULHER DA MINHA VIDA,' escreveu Ibañez em uma publicação no aniversário de Bruna.

Mesmo com a agenda lotada de um jogador profissional, o casal mantém uma relação equilibrada, sempre priorizando a felicidade e o bem-estar um do outro





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